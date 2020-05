Seat León, arriba el nou compacte de Martorell

Més en tot. Això és el nou Seat León. La marca espanyola ha trigat, però ja se sap que el que és bo es fa esperar. L'esperàvem fa mig any, però finalment ha sigut ara quan la quarta generació del León ha vist la llum. Amb ell també es va presentar en societat el nou president de Seat, Carsten Isensee, que reemplaça a un dels grans artífexs de la nova era de la companyia, Luca de Meo.

El nou Seat León representa un salt més cap al futur per part de la marca espanyola del Grup Volkswagen. Arribarà el proper mes d'abril als concessionaris i tothom li augura un gran èxit. Dissenyat, desenvolupat i produït a Barcelona, el León reuneix tots els requisits per continuar sent el models supervendes de Seat. Des que va néixer, allà per l'any 1999, el model referència del segment C (el més venut a Espanya en els tres últims anys), ha seduït més de 2,2 milions d'usuaris, i per al vicepresident de vendes de Seat (Wayne Griffith) «serà un model que renovarà el segment, combinant disseny amb avenços tecnològics».

El nou León (que també formarà part del catàleg de la marca Cupra) arribarà al mercat amb versions de cinc portes i familiar. La versió de cinc portes és més llarga que l'anterior generació amb 4,36 metres, reduint les seves cotes d'amplada (-16 mil—límetres) i altura (-3 mil—límetres), sempre dins de les cotes que li permet obtenir la plataforma MQB Evo. Creix també en distància entre eixos oferint 2,68 metres, la qual cosa es tradueix en un major espai interior per als passatgers.

Per la seva banda, el model familiar -que canvia la denominació ST per Sportstourer- mesura gairebé 30 centímetres més que la versió de cinc portes, oferint també una major longitud (amb 4,64 metres) que la de l'anterior generació amb aquesta carrosseria.

A nivell estètic, estrena un nou disseny ant a la part frontal i com a la posterior. Davant la graella és nova, formant un conjunt tridimensional amb els fars Full Led, que s'han col—locat en una posició una mica més retardada. També està col—locat més enrere el pilar A, oferint unes proporcions més fluides. A la part posterior destaca la línia de llum led que travessa la porta del darrere (també de nou disseny) de costat a costat, ocupant tot l'ample de la carrosseria.

Al seu interior el nou Seat León ofereix més espai, amb un maleter que ofereix un volum de 380 litres (els mateixos que en la tercera generació) a la carrosseria de cinc portes, però amb 30 litres més (617 litres) a la proposta Sportstourer. El quadre de comandaments és de nou disseny, i ara disposa d'unes línies més suaus amb una gran pantalla de 10,25" a la zona central d'infoentreteniment, que integra el sistema de control gestual.

També inclou el reconeixement de veu, el sistema Seat Full-Link en connectivitat i ofereix opcionalment el sistema Connectivity Box, que permet carregar la bateria de l'smartphone sense fils.



ARRIBA L'ENDOLLABLE

La nova gamma León oferirà una de les majors ofertes mecàniques del mercat, amb motors de gasolina, dièsel, de gas natural, microhíbrids i un híbrid endollable. En gasolina estarà disponible amb un 1.0 TSI de tres cilindres amb 90 i 110 cv, un 1,5 TSI de 110, 130 i 150 cv i un 2.0 litres de 190 cv. En dièsel la gamma es redueix a un bloc TDI de dos litres i potències de 115 i 150 cv. En GNC (gas natural) oferirà una proposta de 130 cv.

Estrenarà la microhibridació (associada a una bateria de 48 volts) amb els motors eTSI en les opcions gasolina de 110 i 150 cv. Finalment, convé destacar l'arribada del PHEV (híbrid endollable) que combinarà el motor de gasolina 1.4 TSI amb un motor elèctric, aconseguint una potència conjunta de 204 cv.