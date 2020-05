Les estacions d'ITV catalanes obren portes amb el repte de recuperar les prop de 600.000 inspeccions pendents

La totalitat de les 50 estacions encarregades de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a Catalunya han obert portes aquesta setmana després de la flexibilització estatal de les restriccions pel coronavirus. Ho fan amb el repte de posar-se al dia i recuperar les prop de 600.000 revisions que no s'han pogut fer durant els prop de dos mesos de tancament per la pandèmia. El govern espanyol ha afegit 15 dies de validesa del certificat per cada setmana transcorreguda des que es va declarar d'alarma, que se sumen als 30 dies aprovats a partir del seu aixecament. A les estacions ITV, on només es pot acudir amb cita prèvia i sol, els treballadors no poden accedir dins dels vehicles particulars i han de demanar la col·laboració dels usuaris.

Després que tretze estacions de les zones de l'Alt Pirineu, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre es posessin en funcionament la setmana passada amb la declaració de la fase 1 del desconfinament en aquests territoris, la flexibilització de restriccions d'aquesta setmana ha permès que les 50 instal·lacions existents s'hagin pogut posar en marxa.

La feina acumulada, però, és molta. Segons els càlculs efectuats pel Departament d'Empresa i Coneixement, que regula aquest servei a Catalunya, les estacions ITV hauran de recuperar entre 550.000 i 600.000 revisions pendents que no s'han pogut fer durant els prop de dos mesos de tancament forçat per la crisi del coronavirus. En aquesta línia, la Generalitat ha autoritzat els concessionaris del servei a operar amb totes les línies d'inspecció disponibles -més enllà de les estrictament autoritzades- així com ampliar els horaris de les estacions.

La mesura aprovada pel govern espanyol, ampliant de forma escalonada la validesa dels certificats caducats durant aquest període, vol evitar que es produeixen aglomeracions i colls d'ampolla a les estacions. Especialment durant els mesos d'estiu, juliol i agost, sigui per tractar-se del període prevacacional o pel fet de concentrar, en dates prèvies, xifres importants de venda de cotxes respecte altres èpoques de l'any. Tot plegat, i segons apunten les mateixes fonts d'Empresa, ha d'ajudar a evitar la saturació de les ITV i posar el dia el servei.

Gestionada per l'empresa TÜV SÜD -titular de dos instal·lacions més a Catalunya: les Borges Blanques i Sant Celoni-, l'estació d'Amposta va començar a treballar el passat dia 11 després de preparar i equipar les instal·lacions. Ho fa, exclusivament, a partir del sistema de cita prèvia que imposa la normativa estatal. Un mètode, asseguren, que els permet gestionar el flux d'usuaris. "En tot moment tenim l'afluència dels clients molt controlada. Això evita un excés d'afluència al mateix moment i facilita la feina", apunta el director tècnic de l'estació, David Subirats.

Increment de peticions de cita prèvia

Amb tot, reconeix Subirats que des de la reobertura la setmana passada han registrat un increment de les trucades telefòniques per demanar cita prèvia. "Poc a poc, amb la incorporació de totes les estacions es mirarà d'ampliar els horaris per recuperar les inspeccions retardades i mirar d'alliberar el parc de vehicles que està amb la ITV vigent", preveu. L'estació, en funcionament des del 30 de gener de 2013, efectuava més de 200 inspeccions diàries abans de la crisi del coronavirus.

Els 33 treballadors del centre d'Amposta, reincorporats de forma progressiva des del dia 11 després de rebre formació específica sobre salut i seguretat, disposen ara d'equipaments de protecció individual -guants i mascaretes- a més de gel hidroalcòlic per netejar-se les mans de forma freqüent. Els usuaris, a banda de respectar les distàncies de seguretat per accedir de forma ordenada i limitada a les oficines -on s'han instal·lat mampares de protecció-, no poden passar la revisió acompanyats per altres persones dins del vehicle i han de portar obligatòriament mascareta.

Com a novetat, a més, ara també han de col·laborar activament en alguns dels aspectes que s'han de revisar del seu propi vehicle, concretament, aquells que requerien l'accés dels tècnics a l'interior de l'habitacle. És així que se'ls sol·licita, per exemple, que revisin ells mateixos la posició del retrovisor interiors, el tancament correcte dels cinturons de seguretat dels seients dels acompanyants, el funcionament del volant o de la palanca del fre d'estacionament. "Tot allò que nosaltres havíem de fer des de l'interior: per seguretat dels clients com per la nostra pròpia no se'ns permet accedir-hi", ha tancat Subirats.