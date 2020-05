Un vehicle amb la màxima VERSATILITAT

Toyota planta cara a la Covid-19 i al segment dels vehicles polivalents. La marca japonesa, que manté la seva aposta per la mobilitat sostenible, llança a Espanya el nou Toyota Proace City. No és un Toyota qualsevol, ja que es tracta del primer model de la marca que es fabrica a Espanya, concretament a la planta que el grup PSA té a la ciutat de Vigo. El Proace City assumeix el repte dels vehicles comercials lleugers de transformar la seva vocació industrial en una de molt més multifuncional i oberta a un públic més heterogeni.

TRES CARROSSERIES



El Toyota Proace City arriba al mercat (de fet, porta al catàleg des del mes de febrer) amb tres versions: Verso, Van i Combi. El Proace City encara no ha pogut arribar a tots els concessionaris del país per les diverses velocitats en les fases de desconfinament, però a la Catalunya Central Toyota ja té a punt les seves instal·lacions. La marca japonesa planteja el Proace City com un vehicle pensat per a l'ús diari, tant de particulars com de professionals, i per aquest motiu s'ofereix en aquestes tres versions.



Està disponible al mercat amb dues variants de carrosseria d'entre 4,40 i 4,75 metres, i es pot triar entre cinc i set places. En total, s'ofereixen 21 combinacions diferents entre motors, mides i variants. A més a més, s'ofereix la seva versió camperitzada, que aquest estiu segur que generarà un gran interès.

Motors d'entre 75 i 130 CV



La gamma de motors del Toyota Proace City està formada per variants dièsel i gasolina. La versió Van s'ofereix amb motors dièsel de 75, 100 i 130 cv, tots associats a un canvi manual. Per la seva banda, el model Verso equipa dos propulsors de gasolina amb 100 i 130 cv (associats al canvi automàtic) i un dièsel de 130 (amb canvi manual i automàtic ). El Combi, més pensat per a passatgers, equiparà els motors dièsel de 100 i 130 CV, aquest darrer també amb canvi automàtic.



«Els vehicles de transport lleuger jugaran un paper determinant en la nova mobilitat urbana». Així ho ha afirmat Miguel Carsi, president de Toyota a Espa-nya, qui també ha afegit que en breu oferiran versions elèctriques per seguir creixent en la gamma. La proposta elèctrica estarà disponible amb les dues mides de carrosseria.



Per tal d'arribar als autònoms, Toyota ha unificat la família Proace amb les versions industrials dels Hilux i Land Cruiser sota el nom de Toyota Professional.

DES DE 12.500 EUROS



Els preus arrenquen en 12.500 euros en el cas de Proace City Van, 13.262 euros per al Proace City Combi i 18.500 euros per al Proace City Verso. Així, és possible accedir a un Proace City Van per 120 euros al mes, o un Proace City Combi per 130 euros al mes si escollim la modalitat de lísing amb opció a compra. A més, s'inclouen 5 anys o 160.000 km de garantia, manteniments i servei d'assistència.