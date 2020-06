El segment dels furgons de mida mitjana està format per vehicles que, per la seva mida i capacitat de configuració, són capaços d'adaptar-se a tot tipus de necessitats professionals. I aquesta flexibilitat resulta encara més interessant quan es poden transportar passatgers, com en el cas de la nova Opel Vivaro Combi.



La marca alemanya acaba de llançar aquesta nova variant de la seva gamma Vivaro, dirigida especialment a aquells que necessiten transportar persones tant en l'àmbit professional com familiar, amb tot l'espai que ofereix una furgoneta i la comoditat i el confort d'un turisme.



Opel ofereix tres longituds per a la Vivaro: S de 4,60 metres, M de 4,95 metres i L de 5,30 metres. Totes tenen capacitat per a 9 places i una alçada d'1,90 metres, de forma que poden accedir a tot tipus d'aparcaments.

De 3,6 A 4,9 METRES CÚBICS



Pel que fa al volum de càrrega, les xifres varien entre els 3,6 metres cúbics de la versió S fins als 4,9 metres de la L, passant pels 4,20 de la M. Els seients per al conductor i el passatger davanter són ajustables en quatre direccions. Les places de la segona fila (extraïble sense eines) tenen accessoris Isofix.



L'accessibilitat és un altre dels seus punts forts, ja que disposa de sèrie d'una porta corredissa al costat del passatger. Per a la porta posterior es pot triar entre una doble porta o una única, sense cost afegit. A més, les dues files de seients destaquen per la seva flexibilitat a l'hora de configurar les 9 places.



INTERIOR CONNECTAT



El quadre de comandaments està presidit pels sistemes d'informació i entreteniment Multimèdia Ràdio i Multimèdia Navi Pro, equipats amb una pantalla tàctil a color i control per veu amb compatibilitat amb Apple CarPlay i Android Auto. A la pantalla es concentra la pràctica totalitat de funcions del vehicle, com ara la informació del sistema d'estacionament amb càmera de visió posterior.



Pel que fa a la gamma de motoritzacions, l'Opel Vivaro Combi recorre a una nova generació de motors dièsel de 102, 120 i 150 cv, acoblats a una caixa de canvis manual de 6 velocitats. Existeix una quarta alternativa de 122 cv amb canvi automàtic de vuit relacions. Ja a la venda, la gamma Opel Vivaro té uns preus (sense impostos) que parteixen dels 26.123 euros per a la Combi S, 26.441 euros per a la M i de 27.912 euros per a la L.