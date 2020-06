Alfa Romeo Giulia i Stelvio Quadrifoglio, esportivitat brillant

Alfa Romeo celebra enguany 110 anys d'història, marcats per la seva tradició esportiva i el seu disseny. Dos aspectes que es combinen com mai abans en aquestes dues últimes novetats de la marca italiana. Els 510 cv del 2.9 V6 Biturbo de l'Alfa Romeo Giulia i Stelvio Quadrifoglio es mostren amb un nou aspecte que enriqueix les prestacions de superesportiu amb continguts inèdits i exclusius, així com múltiples actualitzacions en termes de tecnologia, connectivitat i seguretat.

2.0 V6 BITURBO

Les prestacions de tots dos models se situen al capdamunt de les seves respectives categories gràcies al sofisticat i potent motor 2.9 V6 Biturbo, fabricat completament en alumini. És capaç de desenvolupar 510 cv i un parell màxim de 600 Nm a 2.500 revolucions, que es transmeten a les rodes a través del sistema Alfa Active Torque Vectoring i del canvi automàtic de vuit velocitats. En el cas de l'Stelvio Quadrifoglio la tracció és a les quatre rodes.

El plaer de conducció és un requisit indispensable en qualsevol Alfa Romeo, i més si parlem de les versions Quadrifoglio. Per aquest motiu aquestes versions esportives estan equipades amb múltiples sistemes dissenyats per fer l'experiència encara més emocionant: suspensions actives, selector Alfa DNA Pro amb mode RACE i Alfa Active Aero Splitter en el cas del Giulia.

Tots els sistemes estan coordinats i adaptats en temps real per la unitat de control Alfa Chassis Domain Control, que garanteix les condicions ideals per aprofitar al màxim les prestacions.

Aquests models asseguren un so únic gràcies a un sistema d'escapament Dual Mode de quatre sortides, tot i que com a opció es pot escollir un sistema fabricat per Akrapovic.

DINAMISME I EFICIÈNCIA

Els Alfa Romeo Giulia i Stelvio llueixen des de la primera generació un aspecte captivador, per la qual cosa les evolucions en el disseny han estat pràcticament innecessàries. Més enllà d'alguns canvis en les òptiques i les llantes, la novetat principal la trobem en els colors. Alfa Romeo ofereix per a aquests models quatre categories: Competizione, Oldtimer, Metal i Solid. Els colors, que evoquen el llegat de la marca, són el vermell 6C Vil—la d'Este, l'ocre GT Júnior i el Verd Mont-real.