La guia definitiva per a comprar una furgoneta camper

El sector del 'caravaning' està en la seva època daurada, ja que cada vegada són més les persones que se sumen a aquest estil de vida basat en la llibertat que permet improvisar i dormir enfront de paisatges màgics sense restriccions horàries. I més en la situació actual, en la qual per por del contagi del coronavirus, moltes famílies han canviat els avions, trens i vaixells pel transport privat per a desplaçar-se durant les seves vacances d'estiu. No obstant això, triar un model entre totes les opcions disponibles al mercat no és una tasca fàcil, ja que s'han de prendre moltes decisions importants que marcaran els futurs viatges. A continuació, t'expliquem tot el que has de tenir en compte a l'hora de comprar una furgoneta camper.

LA GRANDÀRIA DE LA FURGONETA

En primer lloc has de decidir si compraràs una furgoneta gran o petita. Recorda que no sempre has d'apostar per la més gran, és important que meditis bé les teves necessitats. És cert que un vehicle gran, com per exemple la Citroën Jumper o la Fiat Ducato, dona bastant més joc a l'hora de viatjar, ja que pot equipar més accessoris i ofereix una major sensació d'amplitud i comoditat. No obstant això, has de ser realista i tenir en compte l'ús que li vagis a donar al vehicle, ja que si l'utilitzes també per al teu dia a dia o per a anar a treballar, és aconsellable que optis per una furgoneta petita, ja que et permetrà circular i aparcar d'una forma més còmoda i senzilla. A més, la despesa de combustible és menor en una furgoneta petita, aproximadament entre dos o quatre litres menys per cada cent quilòmetres.



VOLS CAMPERITZARLA TU?

En segon lloc, has de decidir si vols que la furgoneta vingui camperitzada de sèrie, com la Mercedes-Benz Marco Polo o la Volkswagen Califòrnia, o per contra, prefereixes equipar-la tu. El més habitual és comprar una furgoneta salvatge per anar modificant-la a poc a poc, però si és la primera vegada que adquireixes una camper pot ser que et resulti més fàcil comprar una furgoneta ja preparada per un concessionari, ja que són molt funcionals i compten amb totes les homologacions necessàries. Per part seva, si prefereixes equipar-la al teu gust des de zero, recorda que totes les modificacions que realitzis han de complir amb uns requisits i homologacions en funció de la reforma. Finalment, una altra bona opció és crear el disseny que més t'agradi i portar la furgoneta a un taller especialitzat perquè t'ho facin i així evitar problemes.



L'EQUIPAMENT DE LA FURGONETA

En tercer lloc has de decidir què vols que equipi la teva furgoneta camper i per això has de tenir en compte l'ús que vagis a fer d'ella i els teus gustos personals. Per a prendre aquesta decisió centra't en els següents punts:

Tipus de viatges que realitzaràs: viatges curts o llargs? viatges només a l'estiu o durant tot l'any?

Ocupants: calcula el nombre de persones, si viatjaran nens, mascotes, etc.

Necessitats: cuina, aigua calenta, dutxa, etc.

Esports o aficions: has de comptar amb un espai específic per a portar l'equip que necessitis (bicicletes, taules de surf, equip d'escalada, equip de golf, etc.).



ACUDEIX A UN CONCESSIONARI

En quart i últim lloc, és molt important que acudeixis al concessionari de la marca que hagis triat per a demanar un pressupost. Aquesta visita t'ajudarà també a conèixer a fons totes les prestacions del vehicle per saber si estàs fent una bona compra. A més, mai se sap, igual estàs en el teu dia de sort i dones amb un model de quilòmetre zero que tingui molt bones condicions. Finalment, en veure el vehicle en el concessionari, recorda que has de comprovar el funcionament de tot l'equipament, perquè els experts et puguin ajudar en cas que no sàpigues com funciona alguna cosa.



FURGONETA CAMPER DE SEGONA MÀ

Les furgonetes camperitzades no solen ser barates, de manera que és fonamental que defineixis molt bé el pressupost del qual disposes abans de començar a buscar la teva camper perfecta. Pensa que en el pressupost has d'incloure també la part que es destinarà en la personalització. Com el preu final del vehicle sol ser elevat, moltes persones opten per les furgonetes camper de segona mà, ja que així poden gastar-se més diners en la personalització i les millores del vehicle.

Si decideixes comprar una furgoneta camper de segona mà, et recomanem que sol·licitis en Trànsit un document que acrediti que el vehicle està lliure de càrregues i que el venedor és, efectivament, el propietari.