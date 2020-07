114 Suzuki Vitara híbrids contra els incendis

Un any més (i amb aquest ja en van vint) Accessoris Manresa, concessionari Suzuki de la Catalunya Central, ha fet entrega dels vehicles que la Diputació de Barcelona farà servir per a la present campanya de prevenció d'incendis. Fa dos anys es van entregar 103 vehicles i el passat 2019 en van ser 104, però enguany la xifra ha augmentat notablement i la Diputació disposarà d'un total de 114 vehicles per afrontar una temporada d'incendis que, això sí, es preveu més tranquil—la que en anys anteriors.

Un total de 259 voluntaris de la Diputació ja estan treballant intensament en el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PIV) que estarà actiu fins al proper 30 d'agost, per bé que la temporada d'incendis no finalitzarà fins el 15 de setembre.

La presidenta de la Diputació, Núria Marín, va ser l'encarregada de presentar el pla al Palau Firal de Manresa, i va assegurar que "la temporada comença bé", però que no cal abaixar la guàrdia perquè "el 50% del territori de la demarcació és de massa forestal".



UN ANY ATÍPIC

Si bé és cert que la gran quantitat de pluges que han caigut a Catalunya durant la primera meitat d'aquest any ha fet baixar el risc d'incendi forestal, amb la situació d'emergència sanitària que estem vivint degut a la Covid-19 es preveu un notable increment del turisme interior, la qual cosa afecta directament als boscos del país.

Precisament en aquest sentit el treball de la Diputació consistirà a "evitar i limitar els efectes dels possibles incendis forestals", afirmà Marín.

Enguany els vigilants hauran de controlar un total de 484.813 hectàrees forestals, que en total sumen el 98,7% de la superfície forestal de la demarcació de Barcelona. Un total de 273 ajuntaments, 125 agrupacions de defensa forestal (ADF), 9 federacions d'agrupacions de defensa forestal i altres administracions treballaran per evitar incendis durant aquest estiu.



ENGUANY AMB UN VECHICLE HÍBRID

Una altra de les novetats de la campanya de 2020 és que el vehicle escollit és un model híbrid, concretament el nou Suzuki Vitara Hybrid 4x4. Es tracta d'un vehicle de tracció total que té una gran capacitat off-road gràcies al seu sistema de tracció intel—ligent AllGrip Select, que permet al conductor escollir la configuració més idònia per afrontar qualsevol tipus de terreny.

El Vitara Hybrid disposa del sistema SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) que gràcies a un sistema de 48V pot reduir els consums i les emissions aportant un extra de potència elèctrica al motor de combustió, de benzina amb 1,4 litres i 129 CV de potència. Tot plegat permet al model escollit per la Diputació obtenir l'etiqueta ECO de la DGT.

Com és habitual el concessionari Accessoris Manresa –així com la seva xarxa d'agents comercials del Vallès Occidental, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, Segarra, Osona, Anoia i Alt Urgell– posaran a la venda tots aquests vehicles un cop hagi finalitzat la present campanya d'incendis forestals. No només han anunciat que els preus seran molt competitius, sinó que a més es podran aprofitar les campanyes del govern per a desballestar un vehicle de més de 10 anys durant la compra.