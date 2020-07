BMW Sèrie 4, cupè per excel·lència

El mercat dels cupès premium té a BMW com un dels seus grans referents. El BMW Sèrie 4 és, ha estat i serà el principal protagonista d'un segment en el qual BMW ha exercit un domini evident des de les primeres versions de l'E21, la primera generació dels Sèrie 3 de l'any.



IDENTITAT PRÒPIA

Amb els cupès de BMW convertits a Sèrie 4 la marca bavaresa acaba de presentar una nova generació, que arribarà al mercat el proper mes d'octubre i que té una identitat molt marcada. Un model que ha deixat de ser la versió de dues portes de la Sèrie 3 per equipar una estructura de carrosseria i xassís específiques, un centre de gravetat 21 mm més baix i una via posterior 23 mm més ampla que en la berlina. A més, en el seu desenvolupament s'ha tingut especialment en compte la reducció del pes i el seu repartiment, així com una aerodinàmica optimitzada i un sistema d'amortiment personalitzat.

El nou BMW Sèrie 4 ha crescut en totes les seves cotes (especialment en longitud) per superar el seu antecessor en 13 cm i aconseguir una longitud total de 4,77 metres. Unes mides al llarg de les quals llueix una carrosseria més cupè i esportiva que mai, presidida per un toc magistral; una impactant interpretació dels típics ronyons de BMW que ocupen la part central del seu frontal. A banda i banda d'aquesta espectacular calandra s'ubiquen els nous fars LED de sèrie, disponibles amb la tecnologia de llum Làser de manera opcional.

Per a aquells que vulguin fer créixer encara més el caràcter esportiu de la Sèrie 4 BMW ofereix els acabats M Sport i M Sport Pro, aquest últim amb llantes M d'aliatge lleuger de 19 polzades i un aleró posterior M, a més d'una àmplia selecció de components del catàleg M Performance.

MÉS POTÈNCIA «MILD HYBRID»

L'oferta inicial de la Sèrie 4 estarà formada per tres motoritzacions gasolina i un dièsel. Entre els primers destaca l'M440i xDrive, el vaixell insígnia de la gamma amb 374 CV, al qual acompanyen els motors de quatre cilindres 420i i 430i de 184 i 258 CV, respectivament.

El 430d de 190 CV es presenta com l'única opció dièsel i, de la mateixa manera que en l'M440i, equipa una renovada tecnologia d'hibridació lleugera de 48V que aporta 11 CV addicionals. Tots els motors van associats a un canvi automàtic Steptronic de 8 velocitats.