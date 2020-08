6 furgonetes camperitzades per menys de 40.000 euros

El fenomen camper ha revolucionat de tal manera el mercat de les furgonetes que els fabricants d'automòbils han anat incorporant en el seu catàleg de vehicles les populars i demandades furgonetes camperitzdes. I és que cada vegada són més les persones que opten per aquesta mena de vehicle per a gaudir de les seves vacances, sobretot en la delicada situació en la qual ens trobem per culpa del virus Covid-19. De fet, segons dades oficials, les matriculacions d'autocaravanes i campers han augmentat un 48,6% el mes de juliol.

Per això, a continuació t'expliquem quines són les furgonetes camperitzadas per menys de 40.000 euros que pots trobar en el mercat espanyol.



Dacia Dokker Camperiz

La Dacia Dokker Camperiz és la furgoneta campertzada més accessible del mercat i una dels seus majors avantatges és que està classificada com un turisme. Aquesta camper amb capacitat per a cinc persones s'adapta a tot i optimitza al màxim el seu espai, oferint un gran confort. El seu preu parteix dels 18.997 euros amb l'equipament base inclòs i amb un descompte per finançament de 500 euros per la Dacia Dokker Essential Stepway 1.5 dCi 70 kw (95 cv) en color metal·litzat.

Citroën Berlingo XL by Tinkervan

La Citroën Berlingo XL by Tinkervan està fabricada sobre la versió Berlingo XL de carrosseria llarga (4.753 mil·límetres de longitud) i és molt pràctica i polivalent. A més, equipa tot el necessari perquè gaudis a l'aire lliure amb el màxim benestar. Quant al seu preu, la versió base del Citroën Berlingo XL està disponible en el mercat espanyol des de 16.000 euros. A aquest preu has de sumar-li el de la camperització, que és de 4.750 euros (+IVA) per a la versió dièsel i de 5.250 euros (+IVA) per a la versió de gasolina. Per això, la Citroën Berlingo XL by Tinkervan pot ser teva des de 20.750 euros (dièsel) o des de 21.250 euros (gasolina).

Citroën SpaceTourer by Tinkervan

La Citroën SpaceTourer by Tinkervan és l'opció perfecta si el que estàs buscant és compaginar l'ús diari i de treball amb l'ús vacacional durant el cap de setmana. La nova SpaceTourer by Tinkervan s'ofereix amb cinc acabats diferents (Sweet, Free, Sweet + Sostre Elevable, Free + Sostre Elevable i Soul + Sostre Elevable), dels quals els dos primers estan disponibles en variants de grandària M i XL i la resta només en la talla M.

Quant al preu, la versió base del Citroën SpaceTourer està disponible en el mercat espanyol des de 31.940 euros (talla M) o des de 34.167 euros (talla XL). A aquests preus has de sumar-los la quantia de la camperización, que va augmentant en funció de l'acabat que triïs, sent els més econòmics l'acabat Sweet (+2.500 euros), el Free (+4.000 euros) i el Sweet + Sostre elevable (+9.400 euros). Els altres acabats superen els 10.000 euros i per tant no entrarien dins d'aquesta llista.

Peugeot Rifter by Tinkervan

La Peugeot Rifter by Tinkervan és perfecta per a conciliar l'ús diari i laboral amb l'esportiu, vacacional i de descans. Està disponible únicament amb la longitud de batalla Long, per la qual cosa ofereix un interior realment versàtil, pràctic i espaiós. Quant als preus, la versió base del Peugeot Rifter està disponible des de 20.339 euros (dièsel) i des de 21.630 euros (gasolina). A aquestes quanties has de sumar-los el preu de la camperización, que és de 4.750 euros (dièsel) i de 5.250 euros (gasolina). Per això, pots adquirir la Peugeot Rifter by Tinkervan des de 25.089 euros (dièsel) o des de 26.880 euros (gasolina). Tingues en compte que tots aquests preus són sense IVA.

Peugeot Traveller by Tinkervan

La Peugeot Traveller by Tinkervan és perfecta tant per al dia a dia com per a les escapades de cap de setmana, ja que ofereix les millors prestacions i acabats. A més, la seva còmoda altura de 1,98 metres amb el sostre tancat li permet accedir a la majoria de pàrquings. Aquesta furgoneta camperizada s'ofereix amb cinc acabats diferents (Happy, Sunset, Happy + sostre elevable, Sunset + sostre elevable i Dreams) que permeten equipar progressivament la furgoneta. Els dos primers estan disponibles amb la longitud de batalla Standard i Long, mentre que els tres últims només s'ofereixen amb la longitud de batalla Standard.

El preu base de la Peugeot Traveller Standard és de 31.083 euros, mentre que la versió Long està disponible des de 31.501 euros. A aquests preus has de sumar-los el preu de la camperización, que va augmentant en funció de l'acabat que triïs, sent els més econòmics l'acabat Happy (+2.500 euros), el Sunset (+4.000 euros) i el Happy +Sostre elevable (+9.400 euros).

Toyota Proace Vers Camper

La Toyota Proace Vers Camper és l'alternativa perfecta per a gaudir d'una escapada de cap de setmana amb el màxim confort. Aquesta furgoneta camper part de la base del Toyota Proace Vers amb carrosseria mitjana (L1) o llarga (L2) i s'ofereix amb quatre nivells d'equipament (Outfun, Nomad, Nomad Plus i Nomad Plus Home), dues eficients motoritzacions dièsel (1.5D de 120 cv o 2.0D de 120 cv o 150 cv) i transmissió manual de sis velocitats (1.5D de 120 cv i 2.0D de 150 cv) o automàtica de vuit velocitats (2.0D de 120 cv). Quant al preu, la Proace Vers Camper es pot configurar i personalitzar en la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya des dels 35.000 euros.