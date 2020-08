Consells per poder conduir durant tempestes i pluja intensa a l'estiu

Madrid, Castella-la Manxa i Astúries estan en alerta taronja aquest dimecres per risc important de tempestes fortes i pluja intensa. Altres vuit comunitats estan en alerta groga pel mateix motiu i també s'hi sumen calamarsa i ratxes ocasionals de vent de fins a 80 km/h. Aquest és el panorama meteorològic d'Espanya després d'un dimarts que va deixar tempestes importants en localitats com Ciudad Real, on a més es van recollir boles de calamarsa d'entre quatre i set centímetres de diàmetre.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), alerta a més de pluja i tempestes fortes a Galícia i el Cantàbric oriental, on la quantitat d'aigua podrà ser abundant i, durant la conducció, perillosa. Malgrat que algunes dades recollides aquest dimarts són molt cridaneres, aquesta situació sol donar-se a l'estiu, on fan acte de presència les primeres tempestes abans d'arribar a l'estació de la pluja per excel·lència, la tardor. Durant els mesos de calor, les tempestes solen ser espontànies i curtes, però poden ser molt intenses i perilloses al volant. És per això que seguir unes recomanacions per tal d'extremar la seguretat serà necessari si no es pot evitar sortir de casa.



AMB PLUJA, MILLOR NO SORTIR

El millor consell, i el més segur, és quedar-se a casa i evitar conduir si s'està produint una tempesta o plou intensament. En cas d'estar ja en marxa, cal preparar-se per poder parar quan sigui possible i esperar que passi o, com a mínim, que se suavitzi la tempesta per tal d'evitar un accident. Així i tot, moltes persones es veuran atrapades enmig d'un xàfec sense la possibilitat de parar. Llavors, cal passar als següents consells.



NO SORTIR DEL COTXE

En cas de poder parar, i estant lluny de casa o del destí, el millor és esperar dins del cotxe a que passi la tempesta, sobretot si és elèctrica. En aquest cas el cotxe és el lloc més segur per a resguardar-se dels raigs. Els pneumàtics són de goma, material aïllant, per la qual cosa el cotxe queda aïllat del sòl i el corrent no afectarà el vehicle. A més, ja que la carrosseria sí que condueix l'electricitat, el corrent elèctric es distribuiria per tota la silueta quedant l'interior totalment aïllat si els seus ocupants no toquen cap part metàl·lica. Això sí, en cas que un raig toqui el cotxe, el més probable és que tant la pintura com els sistemes electrònics si es vegin seriosament perjudicats.



REDUIR LA VELOCITAT ÉS VITAL

L'aigua i la velocitat no complementen bé. A 100 km/h n'hi ha prou amb un toll de tres centímetres de profunditat perquè es produeixi el famós fenomen de l'aquaplaning. D'aquesta manera, les rodes no s'adhereixen a la carretera i els pneumàtics suren al'aigua, fent que el destí del vehicle quedi a la mercè de la sort fins que trobi asfalt de nou. El mateix toll a 30 km/h només produeix una lleu esquitxada. És per això que, fins i tot viatjant per una autopista, la millor mesura és reduir i circular a una velocitat prudent.



MIRAR L'ESTAT DELS PNEUMÀTICS

És una regla que apareix en els consells per a tots els aspectes de la conducció perquè són la part del vehicle que queda en permanent contacte amb el terra. Els pneumàtics estan dissenyats acuradament per a oferir la major adherència possible sigui com sigui la situació meteorològica o del terreny, però només faran bé la seva funció si estan en estat òptim. Uns pneumàtics desgastats no respondran bé quan la seva superfície es mulli i perdi adherència i, d'aquesta manera, les probabilitats de patir aquaplaning o la pèrdua de control del cotxe augmentaran.



POSAR LES LLUMS

Quan es produeix una tempesta, el dia queda totalment enfosquit, per la qual cosa és recomanable encendre les llums. En cas contrari, el conductor es posa en perill a si mateix i també a la resta de conductors. La pluja, una carretera mullada i un dia fosc poden dificultar la percepció d'altres vehicles, sobretot els grisos. És per això que portar les llums ajuda el conductor a veure més lluny i al fet que li vegin des de més distància.

AUGMENTAR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

La distància de seguretat és crucial per molts aspectes de la conducció. A més de poder evitar embussos, mantenir una distància de seguretat correcta pot evitar molts accidents. En cas de tempesta o pluja intensa, és aconsellable deixar més de la indicada per a fer front al canvi de comportament del vehicle que va davant. Amb condicions adverses, els vehicles triguen més a frenar, poden patinar i la visibilitat és menor. Deixar més distància de seguretat permetrà al conductor controlar millor l'estat del trànsit i els possibles problemes ocasionats per les inclemències del temps.

Complint aquestes mesures, conduir de manera segura durant una tempesta o en cas de pluja intensa és possible. Així i tot, cal recordar que a més de tenir el cotxe en perfecte estat cal mantenir els cinc sentits en la carretera, per la qual cosa baixar la música o la ràdio i posar les dues mans en el volant són mesures que també cal tenir en compte.