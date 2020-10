Ineos Grenadier, tornada als orígens

L 'Ineos Grenadier es presenta com un punt d'inflexió dins el panorama del tot terreny. Un model que trenca amb les tendències crossover, SUV o tot camí, per presentar-se com un autèntic tot-terreny sense concessions. Desenvolupat per Ineos Automotive, una filial d'Ineos Group (la multinacional britànica especialitzada en la fabricació de productes petroquímics, químics especialitzats i derivats del petroli), el Grenadier arribarà a finals de 2021 per posicionar-se com un dels màxims referents per als amants de la conducció off-road més autèntica.

I amb més motiu després de la desaparició de la genuïna generació del Land Rover Defender el passat any 2016. De fet, l'Ineos Grenadier ha estat creat per un grup d'enginyers autèntics apassionats del Defender. I les primeres imatges mostrades en són una clara prova d'aquesta afirmació.



DESENVOLUPAMENT PROPI

L'Ineos Grenadier s'ha dissenyat partint de zero, sense concessions de cap tipus i amb clares reminiscències a tota una icona com el Defender. Al nostre parer el Grenadier es podria situar a mig camí entre el llegendari tot terreny britànic i el luxós i tecnològic Mercedes-Benz Classe G.

Per aquest motiu mostra un robust aspecte en configuracions «station wagon» de 5 portes i amb carrosseria pick-up, amanit amb les últimes solucions en matèria de propulsió, dinàmica, seguretat i connectivitat, encara per detallar. A més, els mateixos responsables de la marca no descarten que la gamma creixi amb noves versions en un futur.

Detalls com els seus dobles fars davanters, el posicionament del logo d'Ineos al voluminós capó frontal o la doble porta posterior equipada amb una escala contribueixen a reforçar de manera clara el caràcter trangressor del Grenadier.

Entre les seves principals característiques cal destacar algunes especialment, com ara les àmplies possibilitats de personalització que tindran els Grenadier,amb un disseny interior i exterior obert a tot tipus de modificacions. A més, la marca britànica ha anunciat que els clients podran recórrer a tot tipus d'equipament individualitzat tant als laterals com en l'ampli sostre del vehicle.



ÀMPLIA COL—LABORACIÓ

Un xassís de travessers sustenta la contundent carrosseria del Grenadier. Un model per al qual Ineos ha recorregut al més selecte de la indsutria de l'automòbil. Magna Steyr és el cap visible d'un projecte que també inclou la marca BMW amb l'aportació dels motors gasolina i dièsel de 6 cilindres utilitzats en la sèrie X6, de la mateixa manera que passa amb el canvi automàtic ZF de vuit velocitats.

Tracció total permanent, diferencials de bloqueig, una capacitat de càrrega d'una tona i de remolc de 3,5 tones i un ampli espai interior en què té cabuda un europalet. Tot plegat, més detalls que caracteritzen el pur enfocament tot-terreny d'aquesta aventura iniciada per Ineos Automotive.