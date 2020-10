Kia XCEED, etiqueta 0

La gamma Ceed estrena una versió electrificada amb l'arribada del nou Kia XCEED Híbrid Endollable (PHEV). Es tracta d'una importantíssima incorporació, ja que parlem d'una tecnologia que està en plena expansió per al model més reeixit de la familia Ceed.

La raó de ser d'aquest nou vehicle de la marca coreana rau en la combinació d'un eficient motor d'1.6 litres "Kappa" de quatre cilindres GDI (injecció directa de gasolina), amb un motor elèctric de 44,5 kW que s'alimenta d'una batería de polímer de liti de 8,9 kWh. Conjuntament tots dos motors ofereixen una potència de 141 CV i un parell motor de 265 Nm, amb la qual cosa s'asseguren unes elevades prestacions i una extraordinària eficiència.

Tant és així que l'XCEED PHEV ens permet realizar un total de fins a 48 quilòmetres en mode 100% elèctric, segons la homologació del cicle WLTP. A més,i per incrementar el confort de conducció i la dinàmica del vehicle, el sistema de propulsió està associat a una caixa de canvis de sis velocitats amb doble embragatge (6DCT). Aquest canvi equipa unes lleves darrere del volant, que en els modes de conducció EV (elèctric) i HEV (híbrid), serveixen per a determinar el nivell de retenció de la frenada regenerativa, mentre que al mode Sport actuen com a canvi seqüencial entre les diferents relacions de la caixa de canvis de doble embragatge.

Al marge de les tres modalitats de conducció abans esmentades, que poca explicació mereixen si atenem a les seves denominacions, existeix una funció addicional que serveix per mantenir la càrrega de la bateria a un nivell determinat per usar-la posteriorment (per exemple, quan entrem a una ciutat). Un cop s'ha descarregat del tot la bateria es pot recarregar en un temps de 2 hores i 15 minuts mitjançant un carregador mennekes de 3,3 kW de potència. Amb la bateria al màxim nivell de càrrega i el dipòsit de gasolina de 37 litres completament ple el Kia XCEED PHEV ofereix una autonomia màxima de fins a 700 km.

DISSENY MOLT SIMILAR A L'ORIGINAL

El disseny de l'XCEED Híbrid endollable és molt similar al dels models amb motor de combustió, la qual cosa sens dubte és una gran notícia. Estèticament tan sols es diferencia per la graella frontal completament carenada que optimitza l'aerodinàmica, la tapa de l'endoll de corrent situat a l'aleta frontal esquerra, unes llantes de sèrie de 16 polzades específiques (opcionalment poden ser de 18 polzades) i un nou color Orange Fusion, exclusiu per a aquesta versió fins a finals d'any.

L'interior és exactament igual que el del model original, i només canvia l'indicador lumínic de càrrega sobre el quadre de comandaments i les noves animacions referides a la conducció híbrida que es plasmen a les pantalles del quadre de comandaments i la instrumentació. Tots dos sistemes incorporen noves funcions que ajuden als propietaris a localitzar els punts de càrrega disponibles, ja sigui a les proximitats o bé al llarg de la ruta introduïda al navegador.

Les pantalles també poden mostrar informació rellevant relacionada amb el sistema de propulsió, com ara el nivell de càrrega restant a la bateria o gràfics de l'ús de l'energia. A més, els propietaris poden utilitzar la pantalla tàctil per programar el moment en què el seu vehicle ha de carregar quan està endollat a casa, la qual cosa permet aprofitar les tarifes d'energia més barates fora de les hores punta. Per a la instrumentació està disponible com a opció la nova tecnologia "Supervision" de 12,3 polzades.

D'altra banda, l'XCEED PHEV ofereix de sèrie el sistema d'infoentreteniment amb pantalla tàctil de 8 polzades (20cm) de Kia, o un sistema opcional d'infoentreteniment i navegació amb pantalla tàctil de 10,25 polzades (26 cm) compatible amb el sistema telemàtic UVO Connect de la marca (de sèrie a partir de l'acabat eTech). Un altre avanç en aquest model és el sistema de calefacció, ventilació i aire condicionat "Driver Only", que s'activa amb un nou botó al tauler de control i interromp instantàniament el flux d'aire cap a tots els conductes de ventilació de la cabina tret dels més propers al conductor.

En els nivells d'acabat d'aquesta versió electrificada de l'XCEED s'ha inclòs la lletra "e" abans de la seva denominació, per la qual cosa les variants disponibles són eDrive, eTech i eMotion. En la versió d'accés eDrive l'XCEED PHEV ja es pot reservar des de 26.150 euros; amb l'opció intermèdia eTech, des de 27.947; i en la més equipada eMotion, des de 29.798. Aquests preus no inclouen les ajudes oficials de l'estat. Pel que fa a l'espai de l'interior, l'habitabilitat del Kia XCEED híbrid endollable és pràcticament igual que la dels models amb motor de combustió, però la capacitat de càrrega del maleter es redueix dels 426 litres fins als 291 litres.

Això es deu principalment al fet que les bateries s'allotgen sota la banqueta del darrere, però s'estenen una mica cap a la zona de càrrega del propi maleter perquè també s'ha de donar cabuda al dipòsit de gasolina. A més, l'espai que s'ha reservat per guardar el cable de càrrega sota el terra del maleter també li treu una mica de capacitat.