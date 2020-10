Skoda Octavia, sensacions premium

Skoda posa a la venda el nou Octavia en la seva quarta generació, que ofereix moltes novetats en tots els aspectes. Arribarà a disposar d'una gamma de quinze motors, i tot que no hi faltaran les versions híbrides, actualment s'ofereix amb dos motors dièsel de 115 i 150 cv i una versió de gasolina de 150 cv amb un preu de partida de 19.500 euros, que pot arribar als 18.700 gràcies a les ajudes de l'Estat.

El nou Octavia ha fet un gran salt qualitatiu, ja que tant la berlina com la versió familiar ofereixen una imatge prèmium que no es reflecteix en els preus, evidentment. La primera impressió és que s'han estilitzat les línies, especialment en la versió Combi. Destaca la graella hexagonal i els nous grups òptics LED en totes les versions. A la part posterior els pilots són nous i a la porta del maleter el protagonisme és per al nom de la marca.

Aquesta nova generació augmenta una mica les seves dimensions. Amb 4,69 metres de longitud, la berlina i el Combi creixen 1,9 i 2,2 centímetres respectivament, però mantenen la mateixa distància entre eixos de 2,69 metres. El maleter ha augmentat la seva capacitat fins als 600 litres per a la berlina i 640 per al Combi, amb la qual cosa l'Octavia es converteix en el més gran del segment.

L'interior està totalment renovat, i destaca especialment l'amplitud d'espai per a tots els ocupants. El quadre de comandaments té un disseny minimalista amb una destacada absència de botons, reemplaçats per una pantalla tàctil que, en funció de la versió escollida, pot ser de 8,25 o 10 polzades.

La connectivitat està assegurada i el sistema d'infoentreteniment admet les connexions Apple CarPlay i Android Auto. El quadre d'instruments pot ser digital amb una pantalla de 10,25 polzades.



ÀMPLIA GAMMA DE MOTORS

El nou Octavia està disponible amb un motor gasolina 1.5 TSI de 150 cv dotat de sistema de desconnexió de cilindres associat a una caixa de canvis manual de sis marxes. L'opció dièsel és a càrrec d'un motor de 2.0 litres TDI que s'ofereix en dues versions de 115 i 150 cv de potència. La primera va associada a un canvi manual de sis velocitats i la segona a una caixa automàtica de doble embragatge DSG de set relacions. Més endavant, entre el proper setembre i octubre, Skoda ampliarà la gamma amb l'arribada de motors gasolina 1.0 TSI de 110 cv i 1.5 TSI de 150 cv, tots dos amb hibridació lleugera.

També hi haurà una versió de gas natural de 130 cv i una altra d'híbrida endollable amb un motor gasolina 1.4 TSI i un altre d'elèctric, que oferirà una potència de 204 cv i una autonomia en mode elèctric de 55 quilòmetres. La nova generació s'ofereix de moment amb dos acabats, Ambition i Style. El primer ofereix, entre d'altres, elements com el climatitzador bizona, el control de creuer, el limitador de velocitat, el sensor d'aparcament davanter i posterior, el cockpit virtual amb pantalla de 10,2 polzades i el sistema d'infoentreteniment amb pantalla de 8 polzades.

És el primer Skoda Octavia equipat amb els innovadors fars Matrix full LED amb funció de benvinguda. També s'ofereix el sistema de tancament i arrencada sense claus, la funció de control de veu, la càmera de visió posterior i les llantes d'aliatge de 17 polzades, entre altres elements. L'altre acabat bàsic, anomenat Active, arribarà el proper mes de setembre, juntament amb les versions Scout, RS i Sport.