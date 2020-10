Suzuki Ignis Hybrid, iniciació tot terreny

Amb més de 100.000 unitats comercialitzades a Europa des del seu llançament l'any 2017, el Suzuki Ignis s'ha convertit en un dels referents del nou segment dels SUV de caire urbà. Ara els 3,7 metres de longitud de l'Ignis s'han vist renovats per tractar d'actualitzar el que és un dels models més peculiars del mercat.

I és que aquest primer esglaó de la gamma Suzuki destaca per reunir tots els factors que estan de moda en l'anomenada «nova mobilitat»; enfocament crossover, agilitat urbana, màxima practicitat interior, àmplies possibilitats de connectivitat o assistència a la conducció i un motor híbrid lleuger de gran eficiència. I precisament aquesta incorporació a la gamma híbrida SHVS de Suzuki, de la qual ja formen part els Swift, Vitara i S-Cross, és una de les principals novetats de l'Ignis.

La tecnologia SHVS permet electrificar un automòbil, reduir significativament els seus consums i emissions i millorar la seva empenta i plaer de conducció. Tot plegat sense augmentar gaire el pes ni el preu. Disponible des de 14.575 euros, el Suzuki Ignis és el SUV híbrid electrificat i amb tracció a les quatre rodes més econòmic dels que es poden trobar al mercat.



HIBRIDACIÓ LLEUGERA DE 12V

En el cas de l'Ignis es recorre a la hibridació lleugera de 12V, que aporta potència extra amb una bateria addicional d'ions de liti i un generador ISG que dona suport al motor de gasolina en funció de les demandes de l'accelerador. La càrrega de la bateria es realitza amb l'energia que es produeix en processos de desacceleració.

Amb tot això s'aconsegueix reduir tant els consums (amb 5,1 litres de mitjana cada 100 km) com les emissions de CO2, que queden en 114 g/km. Com passa amb la resta de models Suzuki Mild Hybrid, aquesta motorització etiqueta l'Ignis en la categoria «ECO». L'habitacle del petit model japonès destaca per la seva versatilitat, amb la fila de seients posterior lliscant, nombrosos espais portaobjetctes i guanteres i un maleter de 260 litres de capacitat.

La pantalla tàctil de 7" és compatible amb Apple CarPlay, Android Auto i Mirrorlink. En matèria d'assistència a la conducció, disposa de control de descensos i sistemes com el de frenada automàtica amb detecció de vianants.