El govern espanyol rebaixa a 30 km/h la velocitat màxima als carrers d'un sol carril per sentit dins de ciutats

El govern espanyol ha aprovat un paquet de reformes per modificar el límit de velocitat de circulació dins de la ciutat. L'executiu ha donat llum verda a un decret per rebaixar a 30 km/h el límit de velocitat en tots els carrers d'un únic carril per sentit de circulació dins de les ciutats, mentre que la limitació serà de 20 km/ a les vies que no hi hagi diferència d'alçada entre calçada i vorera. A les vies urbanes de dos o més carrils per sentit el límit serà de 50 km/h. Aquests canvis s'aplicaran sis mesos després de ser publicats al BOE. D'altra banda, el govern espanyol també ha modificat el sistema de punts del carnet de conduir, i l'ús del mòbil durant la conducció serà penada amb sis punts menys, el doble dels actuals.

La no utilització de cinturó, casc o elements de retenció infantil passaran de 3 a 4 punts menys, i s'afegeix a la sanció el fet de fer-ne un ús incorrecte.

El govern espanyol també ha decidit suprimir la possibilitat de sobrepassar en 20 km/h la velocitat permesa al moment d'avançar en totes les carreteres convencionals.