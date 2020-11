Un de cada cinc menors atesos a l'hospital per un accident de patinet elèctric té menys de 9 anys

Un de cada cinc infants que van ser atesos l'any passat pels traumatòlegs de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i de l'Hospital del Mar per haver patit ferides en un accident de patinet elèctric tenien menys de 9 anys. En el moment de l'accident, circulaven amb una persona adulta sobre el patinet o van ser atropellats quan caminaven pel carrer. La resta de menors accidentats, d'entre 9 i 18 anys, conduïen el patinet. En la majoria de casos, 42 dels 45, van resultar ferits en caure i en els altres 3, en xocar contra un altre vehicle. Els especialistes demanen a les famílies que extremin les mesures de prevenció perquè els infants accidentats no portaven casc ni cap element de protecció.

Aquestes són algunes de les conclusions que es poden extreure d'un estudi liderat pel Servei d'Ortopèdia i Traumatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu que es va realitzar durant un any, entre el febrer del 2019 i el d'enguany.

Es tracta del primer estudi observacional prospectiu multicèntric europeu que analitza les lesions ortopèdiques i traumàtiques causades per accidents de patinet elèctric i l'han realitzat els traumatòlegs Laura Corominas, César Garcia Fontecha i Alejandro Peiró, de Sant Joan de Déu, i Alexandre Coelho, de l'Hospital del Mar. Els especialistes van impulsar l'estudi en observar la "gran incidència" de lesions en infants per patinets elèctrics.

L'estudi també revela que en un 58% dels casos els infants o joves atesos per lesions traumàtiques (35 dels 60) van haver de ser ingressats a l'hospital a conseqüència de les ferides i que gairebé la meitat d'aquests (17) van requerir cirurgia.

Els autors del treball han constatat que la majoria dels infants accidentats no portava casc ni cap mesura de protecció quan van patir l'accident i fan una crida a les famílies perquè extremin les mesures de prevenció quan facin servir aquest mitjà de transport.

Els metges recomanen no portar els infants de paquet al patinet i no permetre que els menors de 14 anys el facin servir. També recomanen vetllar perquè els adolescents que utilitzen el patinet elèctric portin casc i altres elements de protecció, com ara genolleres i colzeres. Això, asseguren, hauria evitat bona part de les lesions que s'han observat a l'estudi.

"La societat s'ha de conscienciar que el patinet elèctric és un vehicle amb motor. No és una joguina. És necessari que protegim els infants amb casc i altres mesures. I sobretot que no els portem de paquet", afirma la traumatòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu i coordinadora de l'estudi, la doctora Laura Corominas.