Les 10 marques de cotxes més fiables de 2020, segons Consumer Report

La prestigiosa revista nord-americana Consumer Report ha publicat la seva ja clàssica llista de les marques de cotxes i vehicles més fiables del mercat en 2020, amb Mazda i el Toyota Prius en el més alt aquestes categories.

Els resultats s'han elaborat a partir de l'opinió de ni més ni menys que 329.000 propietaris d'automòbils als Estats Units, la qual cosa fa que en les llistes es colin signatures com Buick o Ram que no operen a Europa, o que es trobi a faltar signatures de renom en el vell continent.

De nou els constructors orientals dominen aquesta llista de les marques i cotxes més fiables del mercat, ocupant els primers llocs tant en l'àmbit global com per models. Mazda és segons Consumer Report la marca automobilística amb major fiabilitat en 2020, acompanyada en el 'podi' per Toyota i Lexus. D'aquesta manera veiem com la signatura de luxe cau aquesta temporada respecte a l'estudi de 2019 del primer a tercer lloc superada per Toyota i amb la marca d'Hiroshima en el més alt. Per a trobar una signatura europea ens hem d'anar fins al lloc número 9 on trobem a Porsche.

Sens dubte Mazda compta amb un gran reconeixement en Estat Units, com també demostra que la signatura nipona hagi tornat a ser triada per sisè any consecutiu com la "Millor marca d'automòbils" en l'informe O.S. News & World Report. Mazda s'ha alçat amb aquest guardó gràcies als seus models Mazda3, Mazda6 i Mazda MX-5.

Pel que respecta a models, segons Consumer Report el cotxe més fiable de 2020 és el Toyota Prius, seguit del Lexus NX, per la qual cosa tot queda en 'casa'. En aquesta llista no trobem un representant del vell continent fins a descendir al lloc 8, on se situa l'Audi A5, seguit en el límit del Top10 per l'Audi A4.