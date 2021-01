L'opció més INTEL·LIGENT

Fa poc més d'un mes Hyundai presentava el nou i20, la nova generació del seu vehicle utilitari situat entre l'urbà i10 i el compacte i30 en l'oferta del fabricant. En un segment molt competit amb rivals tan complicats com el Seat Ibiza, el Volkswagen Polo o el Toyota Yaris, la marca sud-coreana va proposar una completa revolució estètica i un pas endavant tecnològic per competir de tu a tu amb els seus rivals. També va arribar un nou acabat N line, més esportiu.

Exteriorment, el nou i20 crida l'atenció pels seus angles i les seves formes afilades. Començant pel frontal, totalment renovat i molt més radical, els seus nous grups òptics LED acompanyen una graella redissenyada de grans dimensions. De perfil, diverses línies marquen la seva silueta i acompanyen la vista cap a la posterior, on habiten, de nou, uns nous fars units per una franja vermella il·luminada. El nou disseny és tot un encert, guanyant en atractiu i en esportivitat. L'interior també ha canviat, prioritzant ara l'experiència de conducció i la digitalització per sobre de tot. Dues grans pantalles de 10,25 polzades fan les funcions de quadre d'instruments digital i d'ordinador, amb navegador un sistema operatiu bastant intel·ligent i encara amb marge de millora. El disseny es basa en línies rectes que generen sensació d'amplitud, i el volant també és nou, més elegant que esportiu. L'interior és menys radical que l'exterior i preval la practicitat per sobre de tot. L'accés és correcte i l'espai a les places posteriors sorprèn i permet encabir dos adults de gran estatura.

La unitat provada munta un propulsor tricilíndric de gasolina T-GDI d'1.0 litres i 120 CV associat a una caixa de canvis automàtica de set relacions. Un sistema elèctric de 48 volts li permet obtenir la condició de microhíbrid i, per tant, de cotxe ECO, per més que el seu consum va voltar els sis litres durant tota la prova. Aquesta configuració s'adapta a la perfecció al nou i20, sobretot en ciutat.

És contundent a l'hora d'accelerar (tot i que va perdent força a mesura que s'acosta als 100 km/h) i suau en marxa gràcies també als precisos canvis de la seva transmissió. La seva maniobrabilitat li permet dominar els carrers estrets, i amb 4,04 metres de longitud el podem aparcar gairebé a qualsevol lloc. Fora de ciutat, però, perd punts. Encara que arriba àmpliament als límits legals, la transmissió pateix una mica més quan ha de recuperar, optant a vegades per reduir diverses marxes i emetre un so molt poc atractiu. Malgrat tot, Hyundai ha fet amb l'i20 un cotxe intel·ligent, bonic per fora, pràctic per dins i efectiu mecànicament, sobretot en ciutat.