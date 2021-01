Una màquinaPERFECTA

recentment hem pogut provar un dels cotxes que més expectació ha suscitat en els últims temps: el nou Formentor, el primer model 100% Cupra. La prova la vam realitzar sobre la versió topall de gamma, és a dir la VZ 2.0 TSI de 310 CV amb tracció intel·ligent 4Drive i canvi automàtic 7 DSG, que ha estat la primera en arribar al mercat a un preu lleugerament inferior als 47.000 euros.

Cupra és una marca emocional, i aquesta característica queda reflectida a la perfecció en el disseny del Formentor. Té un aspecte robust, esportiu i imponent, però alhora un aire distingit i exclusiu. Aquest CUV (que no SUV, ja que es tracta d'un Crossover Utility Vehicle) atreu les mirades de tots aquells amb qui es creua pel carrer.

L'interior del Formentor és gairebé idèntic al del Seat León, ja que té el mateix disseny i fa servir pràcticament els mateixos materials. En l'habitacle d'aquest CUV destaquen uns excel·lents seients de tipus baquet i un volant multifunció amb dos botons específics: un per engegar el motor i un altre per seleccionar els modes de conducció. El quadre de comandaments és presidit per una grandíssima pantalla de 12,3 polzades des de la qual es controlen gairebé tots els sistemes del vehicle.

Però passem ara a parlar de com es comporta aquest nou Cupra Formentor de 310 CV, capaç d'accelerar de 0 a 100 en 4,9 segons i d'aconseguir una velocitat màxima autolimitada de 250 km/h. Si bé el rendiment del motor és excepcional, segons el nostre punt de vista el seu millor atribut és el xassís.

El Cupra Formentor té dues personalitats completament antagòniques però perfectament compatibles a través dels seus diferents modes de conducció: Comfort, Sport, Individual, Cupra, i Offroad. Quan seleccionem el primer, el CUV mostra el seu costat més amable, amb un elevat confort de marxa i una gran suavitat. En canvi, quan se selecciona el mode Cupra el cotxe canvia radicalment de personalitat, i es torna en un autèntic esportiu. La suspensió s'endureix prou per mitigar qualsevol tipus de balanceig de l'elevada carrosseria, la resposta del motor s'aguditza fins a uns límits extraordinaris, la direcció es torna més directa, dura i precisa i el sistema 4Drive dona el màxim per ja no només repartir de la manera més precisa el parell a cada eix, sinó individualment a cada roda. I tot això acompanyat d'un canvi en el so que emana dels tubs d'escapament. Amb aquest mode afrontem diversos ports de muntanya, on ens divertim com si estiguéssim a bord d'un autèntic cupè. És increïble com un SUV es pot agafar tant a la carretera, com pot tenir un pas per revolt tan àgil sense balancejos, com és capaç de frenar de forma tan contundent detenint la seva massa de tot camí, com és capaç de tenir tanta precisió en la direcció i com el motor pot dissimular el pes general del cotxe movent-se amb tanta facilitat i alhora contundència a qualsevol règim de revolucions.

Després de la prova del Cupra Formentor VZ de 310 CV podem concloure que estem davant d'un cotxe excepcional, al qual li pronostiquem un futur prometedor.