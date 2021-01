Potència i control

Toyota va llançar l'any 2019 el GR Supra fruit d'una col·laboració amb BMW, de manera que es pot considerar com el germà bessó del Z4. Es diferencia del model alemany principalment per la seva carrosseria cupè en comptes de roadster, però també pel seu cridaner i atractiu disseny exterior, a més de la fantàstica posada a punt del xassís realitzada per Gazoo Racing, la divisió de competició de la marca japonesa.

El Supra té unes mides de 4,37 metres de longitud, 1,85 d'amplada i 1,29 d'altura, juntament amb una distància entre eixos de 2,47 metres i una amplada de vies d'1,59 metres. O, dit d'una altra manera, la proporció perfecta, segons afirma la pròpia marca. L'habitacle ofereix un equilibri perfecte entre luxe i esportivitat gràcies al fet que hereta totes les bondats de BMW pel que fa a disseny, mate-rials, ajustos i sistemes tecnològics. Sí que és original de Toyota una instrumentació que ens sembla perfecta per a un esportiu d'aquestes característiques.

Pel que fa al confort, de nou surt guanyant el Supra en aquesta germanor amb el Z4, ja que ofereix la qualitat de materials, l'excel·lència de rodament, la insonorització i el generós equipament que cal esperar d'un model premium de BMW.

Però tractem l'aspecte més interessant d'aquest model: el seu motor i comportament. El Toyota GR Supra munta un propulsor gasolina turboalimentat d'origen BMW amb 6 cilindres en línia, tres litres de cubicatge, 340 CV i 500 Nm de parell motor que es transmeten a l'eix posterior a través d'una caixa de canvis automàtica de convertidor de parell amb vuit relacions. Amb aquest motor el Toyota GR Supra pot passar de 0 a 100 km/h en només 4,3 segons i aconseguir els 250 km/h de velocitat autolimitada.

No hi ha millor manera possible d'experimentar què suposen en la pràctica totes aquestes xifres que no sigui provant el Toyota GR Supra en un entorn immillorable per a aquest tipus de cotxes com és el Kartòdrom Internacional Lucas Guerrero de Chiva. En aquest traçat vam poder experimentar l'excel·lència de Gazoo Racing en la posada a punt d'un xassís que permet anar tremendament ràpid gràcies a la seva direcció molt directa, a un afinadíssim comportament de les suspensions i a un potent equip de frens signat per Brembo.

Però si hi ha alguna cosa que ens permet gaudir al màxim quan seleccionem el mode de conducció esportiu és precisament allò del que més orgullós se sent Toyota amb aquest cotxe: la perfecta proporció entre la curta batalla i l'extens ample de vies. Aquesta estructura fa que el cotxe vagi literalment enganxat a l'asfalt i que ofereixi un pas per revolt tan equilibrat i neutre que permet a gairebé qualsevol persona conduir com un autèntic pilot.

Això sí, si a la sortida d'un viratge pitgem abans d'hora i més fort del que toca el pedal de l'accelerador, ens tocarà ser ràpids amb les mans per realitzar un contravolant i posar de nou al seu lloc la part posterior del cotxe, ja que el seu motor està sempre disposat a fer-nos sortir volant.

Un cop abandonem el circuit és quan apreciem un dels grans avantatges del Toyota GR Supra respecte d'altres models de similars característiques: la seva extraordinària dualitat entre esportivitat i confort. És increïble com un cotxe tan capaç en circuit permet després rodar per carretera amb un confort i qualitat de vida a bord dignes del millor ruter. Per a nosaltres la col·laboració entre Toyota i BMW són tot avantatges per al GR Supra.