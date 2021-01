Opel Grandland X Hybrid4, ofensiva híbrida

L'objectiu d'Opel per als tres propers anys és aconseguir, de cara al 2024, que tota la seva gamma de vehicles tingui un model elèctric o híbrid endollable. El fabricant alemany no ha trigat a iniciar aquesta cursa i, després del llançament del Corsa 100% elèctric, ara és el torn del Grandland X amb la seva versió Hybrid4, una de les opcions que cada vegada sumen més adeptes i que converteix l'acció de conduir en un joc molt addictiu, ja que com millor conduïm més autonomia guanyarem i podrem conduir en mode elèctric.

TRES MOTORS

A primera vista no hi ha diferències entre les diferents versions de l'Opel Grandland. En aquest cas podrem identificar a simple vista un Hybrid4 per les dues tapes del dipòsit (una a cada costat) per a la gasolina i la connexió elèctrica. Aquest model ve equipat amb un motor tèrmic i dos d'elèctrics, que, de manera combinada, generen una potència de 300 CV per a la versió 4×4 i 225 CV per a la 4x2. En mode elèctric es podran recórrer fins a 57 quilòmetres.

Tanmateix, no podem oblidar que si conduïm de manera eficient podrem aprofitar les frenades o el fet d'aixecar el peu de l'accelerador per regenerar la bateria i aconseguir més autonomia. A més, el canvi automàtic incorpora una nova posició, anomenada B, amb la qual es regenera encara amb més intensitat.

Les possibilitats de recàrrega del nou Opel Grandland X Hybrid4 són màximes, i es pot utilitzar un endoll convencional com els que tenim a casa i tardar unes set hores a aconseguir una recàrrega al 100%. Si utilitzem un cable Green Up el temps de recàrrega es redueix considerablement, i la càrrega es completa en unes quatre hores. En el cas d'instal—lar un Wallbox es pot fer l'operació en només una hora i mitja.

El gran avantatge del Grandland X Hybrid4 és la possibilitat de combinar els dos mons, l'elèctric per al dia a dia i el tèrmic a l'hora d'haver de fer un viatge llarg. En aquest sentit, viatjar no representa cap tipus de problema.

L'Opel Grandland X Hybrid4 ofereix dos acabats; el Selective, amb 225 CV de potència i únicament amb tracció 4×2 i l'Ultimate, que ofereix la tracció 4×2 i la 4×4. El preu de partida és de 33.800 euros, descomptes inclosos.