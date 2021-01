Aposta per l'electrificació Off-road

Amb el llançament del primer i3 l'any 2013, BMW va iniciar una marxa elèctrica amb una evolució que pocs podien haver predit anys enrere. Es tractava d'un model que s'encarregava d'inaugurar la marca «BMW i», sota la qual la marca alemanya començava a desenvolupar una nova gamma electrificada. Vuit anys després l'oferta 100% elèctrica de BMW es reforça amb el nou tot camí iX3. BMW ha triat el SUV compacte X3 per continuar el seu full de ruta en matèria d'electrificació total. Un model amb el qual vam tenir l'oportunitat de realitzar una primera presa de contacte per comprovar les virtuts de la cinquena generació de la tecnologia BMW eDrive que equipa l'iX3.

Es tracta d'un conjunt format per un propulsor elèctric de 210 kW (286 CV) que transmet la potència a l'eix posterior, associat a una bateria de 80 kWh de capacitat. Amb aquesta mecànica l'iX3 accelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segons i disposa d'una autonomia elèctrica que, segons la marca, arriba als 458 km. Un nivell de prestacions que es recolza en valors com els 400 Nm de parell que ofereix el seu motor i que, com en tot elèctric, arriben a les rodes de manera immediata i contínua per tractar de moure els 2.260 quilos de l'iX3.

No obstant això, cal destacar que aquest evident «sobrepès» del SUV alemany no el penalitza tant com es podria imaginar respecte els seus homòlegs equipats amb motors de combustió. La ubicació del paquet de cel·les que composen la bateria és la part inferior del vehicle, en una posició perfectament centrada entre els dos eixos. Per gestionar tot el potencial del sistema eDrive, des de la palanca central es pot seleccionar l'opció «D», amb fins a tres nivells de regeneració i frenada, o la «B», que augmenta notablement la capacitat regenerativa i ens permet conduir tan sols gestionant la pressió del pedal d'accelerador, sense haver de recórrer al fre. A ,més cal esmentar la possibilitat de recórrer al mode intel·ligent de «regeneració adaptativa» que fa que el cotxe «llegeixi» la carretera i les condicions del trànsit per ajudar a aconseguir una major eficiència i estalvi.

En matèria de recàrrega, l'iX3 pot fer servir sistemes de corrent continu de fins a 150 quilowatts, la qual cosa li permet passar del 0% al 80% de càrrega en 34 minuts, o aconseguir 100 km d'autonomia en només 10 minuts.

En el cas de fer servir un punt de càrrega tradicional de corrent altern, el nivell de potència màxim admès és d'11 kW, necessitant aproximadament unes 7 hores i mitja per a la seva càrrega completa.

L'iX3 disposa de certes peculiaritats estètiques que el diferencien dels X3 tradicionals, com són el disseny específic de la seva graella frontal, dels para-xocs i de les llantes.

La gamma inicial està formada pels nivells d'acabat Inspiring i Impressive, amb uns preus de llançament de 72.330 euros i 77.650 euros, respectivament.