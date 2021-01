esportivitaten format híbrid

Fa anys que el mercat de l'automòbil veu com el segment dels vehicles SUV encapçala mes rere mes les primeres posicions dels llistats de models més venuts, de manera que pràcticament la totalitat de les marques tenen un tot camí o més al seu catàleg. Aquest augment de vendes ha comportat gairebé la desaparició d'algunes categories que fa relativament pocs anys tenien un gran èxit comercial, com per exemple els monovolums o les berlines.

Però alguns fabricants, per bé que ofereixen una completa gamma SUV, es resisteixen a enterrar definitivament els vehicles amb carrosseria sedan. Un bon exemple és Peugeot, que encara aposta per una berlina elegant i esportiva: el 508. No es tracta d'un model que acabi d'arribar al mercat, però darrerament Peugeot ha presentat una novetat força important en forma de versió esportiva híbrida endollable, anomenada 508 Sport Engineered.

Com resulta fàcil d'imaginar, el Peugeot 508 Sport Engineered és el model més potent de la gamma actual de la marca francesa. Per aconseguir-ho fa servir un total de tres motors, un de combustió i dos d'elèctrics. El primer és un bloc de gasolina i 1.6 litres PureTech que desenvolupa una potència de 200 CV, mentre que els dos motors restants tenen 110 CV en el cas del que està ubicat a l'eix davanter i 113 CV el de l'eix posterior. Això es tradueix en què aquest vehicle disposa de tracció total i d'un canvi automàtic EAT8 de vuit velocitats.

La potència conjunta dels tres motors és de 360 CV i 520 Nm de parell, sent capaç d'accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 5,2 segons.

Pel que fa al conjunt de propulsors elèctrics, tots dos obtenen la seva energia d'una bateria d'11,5 kWh de capacitat que permet a aquest Peugeot 508 híbrid endollable circular en mode completament elèctric durant 42 km segons el cicle WLTP, obtenint així l'etiqueta Zero de la DGT.

En funció del programa de conducció que seleccionem dels cinc que ofereix el vehicle (Electric, 4WD, Sport, Hybrid i Confort) prioritzarem en major o menor mesura l'estalvi d'energia elèctrica, però en qualsevol cas és possible obtenir consums molt reduïts si carreguem habitualment la bateria, ja que el consum homologat és de 2,03 litres cada 100 km.

Si fem servir un endoll normal recarregarem el cotxe en sis hores i mitja, si fem servir una presa de 14 A la podrem reduir fins a les tres hores i mitja, i en un WallBox de 7,4 kW necessitarem una hora i mitja. El preu del Peugeot 508 Sport Engineered és de 62.200 euros.