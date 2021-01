Millores a tots els nivells

El Q5 2021 ha experimentat una renovació molt similar a la també incorporada pel seu germà petit, el Q2. En termes de disseny el més destacable són els nous fars davanters amb tecnologia led de sèrie, que opcionalment poden disposar de la tecnologia Matrix led. La graella singleframe octogonal modifica el seu disseny, i s'han disposat noves entrades d'aire més grans en els extrems dels renovats para-xocs.

Però la principal novetat del Q5 2021 és la nova firma lumínica dels seus pilots posteriors amb tecnologia led de sèrie i Matrix led opcionalment. A més, per primera vegada en un model de gran volum disposen de tecnologia OLED com a opció més exclusiva. Aquesta tecnologia també disposa d'un sistema d'avís de proximitat, que encén de forma automàtica els pilots quan un vehicle s'acosta a una determinada distància per avisar-lo i evitar així possibles col·lisions posteriors.

L'interior del Q5 2021 es manté pràcticament igual que el model anterior, llevat de dues novetats: d'una banda, ja no equipa el comandament MMI a la consola central, sinó que empra una pantalla MMI Touch de 10,1 polzades en la part superior del quadre de comandaments. D'altra banda, s'ha actualitzat l'Audi Virtual Cockpit plus, que és de sèrie des de l'acabat Advanced i munta una pantalla digital de 12,3 polzades.

El nou Q5 disposa en el seu catàleg de dos motors dièsel i un de gasolina. La versió d'accés és la 35 TDI, que equipa un propulsor 2.0 turbodièsel de 163 CV acoblat a un canvi automàtic S tronic que transmet els 370 Nm de parell motor a l'eix davanter.

La següent opció és la versió 40 TDI quattro, amb el mateix motor però amb 204 CV i també combinat amb el canvi S tronic i la tracció total. En gasolina disposa de la versió 45 TFSI, que integra un motor de quatre cilindres i 2.0 litres amb 265 CV i 370 Nm de parell motor, acoblat al canvi S tronic i a la tracció integral quattro.

Tots els motors gaudeixen del sistema Mild Hybrid (MHEV) d'hibridació elèctrica lleugera, que permet que l'Audi Q5 pugui desplaçar-se en mode de marxa per inèrcia amb el motor desconnectat i fa possible que el sistema start-stop s'activi des de velocitats inferiors als 22 km/h. En conjunt, la millora en eficiència es tradueix en un estalvi de prop de 0,3 litres cada 100 quilòmetres.

Després del llançament s'afegiran a la gamma una versió més del motor TDI de quatre cilindres i una nova variant del bloc TFSI de 2 litres i 4 cilindres. El Q5 TFSIe amb propulsió híbrida endollable també tornarà a disposar de dos nivells de potència. I la joia de la corona arribarà també enguany en forma d'Audi SQ5 ,amb 341 CV.