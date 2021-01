Nova generació,ENCARA MÉS GRAN

Enfrontar-se a la renovació del Grand Cherokee és per a Jeep un d'aquests grans reptes per als quals cal estar a l'alçada. Amb la voluntat de ser fidel a la tradició del model, la marca del Grup FCA presenta el nou Grand Cherokee L, amb una subtil evolució estètica i, per primera vegada, capacitat per a 6 o 7 ocupants.

Estèticament no hi ha cap revolució, i manté el disseny general del seu predecessor, tot i que beu del nou Wagoneer. Sí que hi trobem, però, matisos que el converteixen en un vehicle nou, com ara uns grups òptics led més llargs i fins tant davant com darrere, una disposició més vertical de la seva tradicional graella de 7 franges, un para-xocs més agressiu i unes línies horitzontals més marcades.

A l'interior, la marca nord-americana presenta un habitacle molt més atractiu, apostant per la simplificació i per un disseny predominat per les línies rectes que afavoreixen la sensació d'amplitud. El volant és nou, i destaca la nova consola central acabada en Piano Black i que integra una pantalla de 8,4 polzades (opcionalment pot arribar a ser de 10,1) per gestionar el sistema de'infoentreteniment Uconnect 5. Quant a l'habitabilitat, per aconseguir un espai ampli per a cinc, sis o set ocupants, el Grand Cherokee L disposa ara d'una distància entre eixos més llarga de 3,09 metres. Amb tres files de seients, la capacitat del maleter es queda en 484 litres, mentre que en la seva configuració de cinc places (o abatent les dues posteriors) pot arribar als 1.328 litres. Abatent totes les places del darrere la seva capacitat és de 2.396 litres.

Per al seu llançament estan confirmats dos propulsors, tots ells de gasolina. El primer és un V6 de 3.6 litres i 290 CV associat a una caixa de canvis automàtica de 8 relacions, mentre que el segon és un V8 HEMI de 5.7 litres i 357 CV associat al mateix canvi de marxes. Envien la seva força a l'eix posterior o a les quatre rodes, i per garantir les seves qualitats off-road disposa d'un selector de modes de conducció per al control de tracció Selec-Terrain i d'un configurador de la tracció total amb tres opcions diferents, Quadratrac I , Quadratrac II i Quadra-Drive II. La suspensió adaptativa Quadra-Lift serà la joia de la corona, capaç d'adaptar-se automàticament a les característiques del terreny per assegurar la comoditat, l'estabilitat i el control variant l'alçada lliure al terra entre els 21 i els 27 cm.

En termes de seguretat activa, el nou Grand Cherokee L inclou els sistemes més habituals, que van des de la càmera de visió posterior fins a la de visió nocturna, així com el Hands-free Active Driving Assist, que combina el control de creuer adaptatiu amb el centrat de carril per oferir una experiència de conducció autònoma de nivell 2. També equiparà el sistema anticol·lisió en interseccions, el Head-Up Display, el reconeixement de senyals de trànsit i el detector de fatiga del conductor, entre d'altres.

El vehicle de Jeep estarà disponible en quatre acabats diferents: Laredo, Limited, Overland i Summit. Arribarà als concessionaris durant el segon trimestre de 2021.