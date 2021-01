Els premis Cotxe de l'Any dels Lectors inicien la seva vintena edició

renault twingo electric. L'utilitari urbà per excel·lència estrena una nova generació, disponible únicament amb una motorització 100% elèctrica.

Amb l'inici del mes de gener s'ha posat en marxa una nova edició dels premis «Cotxe de l'Any dels Lectors» de Prensa Ibérica. Uns reconeixements que compleixen els seus primers 20 anys de vida, al llarg dels quals han reflectit la imparable evolució del sector de l'automòbil, així com de la comunicació especialitzada en la mobilitat promoguda des d'aquest grup editorial.

El «Cotxe de l'Any dels Lectors» va néixer amb el doble objectiu de, per una banda, reconèixer la tasca d'innovació i desenvolupament de noves solucions per part de la indústria de l'automoció, i per una altra convertir a l'usuari en el protagonista d'un procés de selecció que dona al lector el poder de decidir, una part imprescindible i definitiva en un procés que fins al moment encara és inèdit pel que fa a la seva dinàmica proposta de participació.

Han sigut dues dècades en què també han disposat de la seva evident quota de protagonisme les marques d'automòbils i els seus principals llançaments anuals, que han vist en aquesta iniciativa un destacat escenari en què els lectors han tingut una participació activa triant, amb els seus vots, els guanyadors definitius.

I a aquest llistat d'honor del «Cotxe de l'Any dels Lectors», al qual recentment s'ha incorporat el Cupra Formentor en la seva última edició, opten a formar-ne part tres nous candidats amb la posada en marxa de la primera votació de la vintena edició d'aquests premis. Els Hyundai Tucson, Renault Twingo i Toyota Mirai són els tres aspirants que formen part de la votació inaugural del recentment iniciat 2021.

Hyundai es presenta com un dels grans protagonistes d'aquests guardons, amb la presentació del nou Tucson. Un model totalment renovat i que la marca coreana qualifica com el vehicle «més important de la seva història», donada la contundent aposta tecnològica i de disseny realitzada en un segment com el dels SUV de mida compacta en el qual s'enquadra.

Amb unes mides que creixen en totes les seves dimensions (4,50 m de llarg, 1,87 d'ample i 1,65 d'alt), el Tucson presenta una innovadora imatge protagonitzada, principalment, per una inusual signatura lumínica. A més, el nou tot camí coreà ha donat un notable pas endavant en matèria de digitalització interior i propostes de propulsió amb la introducció de noves alternatives electrificades en la seva gamma de motors.

En la mateixa línia «elèctrica» es posicionen els dos rivals del model coreà aquest mes de gener. D'una banda, el Renault Twingo estrena un nou catàleg centrat en una única versió 100% elèctrica.

L'utilitari urbà per excel·lència deixa enrere els motors de combustió tradicionals per mostrar la seva cara més eficient gràcies al seu motor elèctric 60 kW (81 CV) i un paquet de bateries amb una capacitat de 22 kWh, que el doten d'una autonomia de « zero emissions » que pot arribar fins als 270 km en recorreguts estrictament urbans.

Toyota completa aquesta primera nòmina d'aspirants al premi amb la segona generació del Mirai. Després d'haver-se consolidat com la referència en matèria d'hibridació en el món de l'automòbil, el constructor japonès redobla la seva aposta per la tecnologia de pila de combustible amb un sistema millorat, més potent i eficient en el nou Mirai.

Una berlina que també guanya en prestacions i eficiència, així com en esportivitat tant estètica com de comportament. Sens dubte, tres dignes candidats al Cotxe de l'Any dels Lectors, que dona les primeres passes d'una vintena edició que no fa més que confirmar l'èxit d'una fórmula de participació que torna a tenir als propis usuaris i a les marques com a principals pilars del seu èxit.