Barcelona prohibirà a partir del 8 de febrer que els vehicles privats utilitzin els laterals de Diagonal i Gran Via

L'Ajuntament de Barcelona vol convertir algunes de les mesures provisionals adoptades durant la pandèmia als carrers en estructurals. Per això, a partir del 8 de febrer prohibirà als vehicles privats utilitzar els laterals de l'Avinguda Diagonal i els de la Gran Via de les Corts Catalanes. L'objectiu del consistori és pacificar els laterals de forma permanent i per tant, només permetre el pas de vehicles en alguns casos. Només hi podran circular bicicletes o vehicles de mobilitat personal, taxis, vehicles de càrrega i descàrrega, busos i veïns o usuaris d'un pàrquing, així com clients d'hotels. A banda, la velocitat màxima de circulació serà de 30 km/hora i s'obligarà a fer girs obligatoris en alguns carrers, excepte si són taxis o bicis.

La mesura que restringirà de forma estructural el pas de vehicles vol impedir que el trànsit privat circuli en línia recta al llarg dels laterals i que aquests s'utilitzin per creuar la ciutat.

Així, la senyalització que es farà visible de forma progressiva a partir del 8 de febrer obligarà a girar en alguns dels carrers, exceptuant les bicicletes i els taxis, que sí que podran seguir recte.



Girs obligatoris



Al lateral mar de Diagonal, entre la plaça Francesc Macià i passeig de Sant Joan, els vehicles hauran de desviar-se en els encreuaments amb Muntaner, Rambla Catalunya, Pau Claris i Bailén.

Ala lateral muntanya de Diagonal, entre passeig de Sant Joan i la plaça Francesc Macià, els girs s'hauran de fer als encreuaments amb Roger de Llúria, Via Augusta i Aribau.

Al lateral mar de Gran Via, entre plaça Espanya i el carrer Marina, els girs obligatoris s'hauran de fer als encreuaments amb Vilamarí, Viladomat, Villarroel, Muntaner, Balmes, Pau Claris, Nàpols i Marina.

Amb la nova senyalització, els vehicles que tinguin permès l'accés als laterals -exceptuant bicis i taxis- hauran de buscar recorreguts alternatius als habituals per arribar al seu punt de destí, ja que hauran de complir amb aquests girs. Això pot afectar, per exemple, el recorregut d'un veí amb el seu cotxe per arribar fins al pàrquing de casa o un transportista que distribueix mercaderies a un comerç.

La instal·lació de la senyalització vertical i horitzontal durarà aproximadament una setmana, segons les previsions del consistori. Per ara es descarta controlar el bon ús dels laterals de Diagonal i Gran Via mitjançant càmeres, però la Guàrdia Urbana vetllarà pel compliment de la nova mobilitat en aquests trams.

Segons ha explicat la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, Rosa Alarcón, els senyals tindran vigència a mesura que es vagin "consolidant" i la Guàrdia Urbana farà una campanya "intensiva" de control. A més, es farà una campanya de comunicació "molt forta", amb anuncis als veïns o usuaris dels pàrquings. Tot i els canvis, Alarcón ha destacat que l'accessibilitat de veïns o alguna de les altres excepcions "sempre estarà garantida".

Quant al transport públic, Alarcon ha assegurat que en algun tram petit dels laterals hi ha autobusos, però no els afectarà "de cap forma". "La major part dels busos passen pel carril central", ha indicat.



Més carril bici en calçada



La mesura que afecta la mobilitat als laterals de Diagonal i Gran Via incorpora també un altre canvi. En una segona fase, a partir de l'estiu, s'implantaran nous trams de carril bici en calçada als laterals mar i muntanya tant de l'avinguda Diagonal com de la Gran Via, eliminant els carrils bici actuals situats a les tercianes.

Així, d'una banda es vol millorar l'espai dels vianants ara ocupat per aquests carrils, i de l'altra, és donar continuïtat als actuals carrils bici que ja estan situats a la calçada. "L'objectiu és trobar més espai segur per a la bicicleta, i també de garantia d'una certa pacificació amb l'objectiu 30 (de velocitat màxima", ha afirmat la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz.

Per a Sanz, l'objectiu amb totes aquestes actuacions als laterals és que deixin de ser un espai de circulació i no siguin, per tant, "vies d'encreuament ràpid". En total, ha dit Sanz, les actuacions tindran 750.000 euros de pressupost.



De mesura provisional a mesura estructural

Arran de la pandèmia i les necessitats d'espai per moure's amb seguretat per la ciutat, a l'abril es va executar el tancament al trànsit dels laterals de l'avinguda Diagonal i de la Gran Via de les Corts Catalanes per guanyar nous espais pels vianants. Des de llavors i fins a finals del 2020 s'ha restringit el pas de vehicles en diversos trams dels laterals. A partir del 8 de febrer ja serà estructural.

Sobre la possibilitat que això concentri molts vehicles en els troncs centrals de Diagonal o Gran Via a mesura que es recuperin els nivells de mobilitat d'abans de la pandèmia, Alarcon ha descartat que es generin problemes.

"Normalment la Diagonal no es fa servir per creuar de banda i banda. Tenim els eixos bàsics de trama Eixample que perfectament absorbiran el que han d'absorbir", ha apuntat. La regidora ha insistit també en la necessitat que cada vegada més gent opti pel transport públic per a moure's per la ciutat.



El carrer Aragó, "sensible"



Desenes de veïns van tallar diumenge el carrer Aragó per reivindicar la importància de l'espai públic. "Sempre comptaran amb la complicitat del propi ajuntament", ha dit Sanz, que ha explicat que ella mateixa va anar-hi i feia "goig" veure com les famílies "s'havien apoderat d'aquell espai". Amb tot, ha explicat que el carrer Aragó és un carrer "sensible" i ha celebrat que els veïns hagin passat a l'acció. "No tot ho hem de fer nosaltres", ha afegit.

Tot i que el programa inicial d''Obrim carrers' -impulsat abans de la pandèmia i recuperat a la tardor- contemplava tallar el carrer Aragó un cop al mes (diumenge al matí) només es va arribar a fer una vegada.

Per contra, Sanz ha destacat que s'han fet altres mesures que van més enllà del que proposava el programa, com ara un carril bici en aquest carrer de l'Eixample o pacificar de forma permanent en cap de setmana carrers amb molts eixos comercials, com Gran de Gràcia o Creu Coberta.