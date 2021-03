Quants punts em podran treure per conduir utilitzant el mòbil?

El Consell de Ministres ha enviat a les Corts Generals la reforma del carnet per punts, ja aprovada per l'executiu en primera volta el 10 de novembre, però que ara ha obtingut els informes favorables dels diferents ministeris i organismes vinculats amb el control i la seguretat del trànsit. El projecte de llei començarà ara el tràmit pel Congrés i el Senat, abans que arribi a veure la llum definitiva. Entre d'altres novetats, el nou codi agreuja les sancions previstes per a conductes de risc com utilitzar el mòbil mentre es condueix. També aposta pels cursos de conducció segura com a fórmula per millorar l'educació vial dels conductors.



Infraccions

Altres novetats són la unificació en un termini de dos anys del temps que ha de transcórrer sense cometre infraccions per recuperar el saldo inicial de 12 punts, sempre que no s'hagi perdut tot el saldo.



Detecció de radars

Es considerarà infracció greu el simple fet de dur al vehicle mecanismes de detecció de radars. Fins ara la infracció es cometia si s'utilitzaven aquests aparells, mentre que ara ja no caldrà. Suposarà la pèrdua de tres punts del carnet.



Seguretat

No utilitzar els aparells de seguretat -o no fer-ho de manera adequada- com són el cinturó, cadiretes infantils quan toqui, casc o altres serà sancionat ara amb quatre punts, en lloc dels tres actuals.



Avançament dels vehicles

Un cop entri en vigor la reforma del carnet, ja no es podrà superar en 20 quilòmetres per hora els límits genèrics de velocitat a les carreteres convencionals quan s'avanci altres vehicles.



Obtenció de punts extra

Si es fan cursos de conducció segura s'obtindran dos punts extra, fins a un màxim de quinze i amb una freqüència màxima d'un curs cada dos anys, sempre que el saldo de punts sigui positiu.



Objectiu

Reduir un 50% el nombre de persones mortes i ferides greus l'any 2030 i avançar cap a una xifra "pròxima a zero" el 2050.