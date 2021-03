Nissan i el poder de la tecnologia

Ja fa molts anys que Nissan desenvolupa solucions intel·ligents per a la mobilitat. Tots els seus models els van incorporant, però avui volem destacar quatre elements claus que revolucionaran la nova era de l'electrificació de l'Automòbil.

Mecànica: e-4orce, arriben els nous 4x4

El nou Nissan Ariya estrenarà aquest any la denominació e-4orce. Es tracta d'un argument per identificar els models 4x4 de la marca. Tradicionalment Nissan ha sigut baluard del món tot terreny i amb l'e-4orce s'escenifica l'entrada de l'electrificació al segment. A partir de l'Ariya, tots els models que disposin de tracció total i que siguin elèctrics comptaran amb aquest nom.

Amb aquest sistema la marca se centra a buscar la màxima comoditat alhora que optimitza el rendiment i la seguretat.

Els e-4orce comptaran amb dos motors elèctrics, un a cada eix. L'Ariya arribarà amb cinc opcions mecàniques a Europa. Les variants de tracció total seran les e-4orce 63 kWh i e-4orce 87 kWh, que portaran les mateixes bateries que la gamma de tracció davantera i oferiran 340 i 460 quilòmetres d'autonomia i una potència que ascendirà dels 217 CV i 242CV, fins als 278 CV i 305 CV, respectivament.

Electrificació: 10 anys de Nissan Leaf

La icona amb què Nissan va començar a democratitzar l'electrificació es diu Nissan Leaf. Escollit 'Car Of The Year' (Cotxe de l'Any a Europa) l'any 2011, el model 100% elèctric de la marca japonesa compleix 10 anys al mercat sent un dels referents del segment. La seva proposta inicial equipava un motor elèctric de 110 CV alimentat per una bateria de 24 kWh de capacitat. Aquesta configuració li atorgava una autonomia elèctrica de fins a 175 quilòmetres. El 2013 va rebre una actualització i va afegir autonomia aconseguint 199 quilòmetres, i el 2016 va afegir una bateria de 30kWh per entregar 250 quilòmetres de rang. Amb la segona generació del Leaf el 2017 es va fer un salt exponencial tant en prestacions com en autonomia. Nova bateria de 40 kWh i un motor de 150 CV, amb una autonomia de fins a 370 quilòmetres (NEDC). Una versió e+ el 2019 (62 kWh) li va donar 217 CV i fins a 528 quilòmetres d'autonomia en ciutat.

Cotxe autònom: Pro-Pilot i la seguretat total

Nissan ha treballat en el cotxe autònom de manera constant en els últims anys. El sistema Pro-Pilot ja està a la seva segona generació i permet garantir un plus de seguretat al conductor. Ajuda a mantenir la trajectòria en autopista i combina elements de vehicle autònom. Aquest sistema es connecta al sistema de navegació per ajudar el vehicle a mantenir una ruta predeterminada, fins i tot permet circular per un mateix carril sense agafar el volant. El sistema també ofereix assistència als avançaments, els canvis de carril i la incorporació a les autopistes. Quan el vehicle s'acosta a un encreuament o quan trobem un cotxe que va més lent a davant, el sistema analitza les opcions més adequades de l'entorn per procedir a la maniobra. Per fer-ho utilitza la informació detectada en temps real pel sistema de navegació i els sensors de 360 graus presents al vehicle. També analitza el nivell d'atenció del conductor i ofereix ajudes visuals i sonores per disposar del rang de seguretat més gran al volant.

Electrònica: E-Pedal, el millor 'tot en un'

Frenar i accelerar amb el mateix pedal. I sempre en mode elèctric. Aquesta és la filosofia d'aquesta tecnologia. Es connecta des d'un comandament a la consola central i s'utilitza només el pedal de l'accelerador per realitzar les dues funcions. El sistema accelera, desaccelera (amb una força i precisió similar a la del pedal de fre), atura el vehicle (fins i tot pot mantenir-lo detingut a un pendent) i encén els llums de frenada en el moment en què deixem de trepitjar l'accelerador i entra en funcionament l'E-Pedal. El motor va desaccelerant fins que finalment entren en escena els frens per aturar el cotxe completament. A la segona generació del Nissan Leaf es va estrenar aquest sistema i pot combinar amb el Pro-Pilot i Pro-Pilot Park.