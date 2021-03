EFICIÈNCIA en format XL

La tecnologia híbrida s'ha convertit en la gran protagonista del mercat de l'automòbil. Una combinació de combustió i electricitat que té en la seva variant «endollable» el lògic graó intermedi cap a l'electrificació total. I aquesta ha estat la solució escollida per Kia per completar la gamma Sorento amb una nova alternativa híbrida endollable (PHEV).

Un model que se situa al capdamunt del catàleg del màxim exponent SUV de la marca coreana, gràcies a un sistema de propulsió format per un motor de gasolina 1.6 TGDI i una segona unitat elèctrica que ofereixen, de manera conjunta, 265 CV de potència. La bateria encarregada d'emmagatzemar l'energia elèctrica té 13,8 kW de capacitat i admet una potència de càrrega màxima de 3,3 kWh.

AutonomIa elÈctrica

L'autonomia elèctrica estimada és de 57 km, tot i que en recorreguts estrictament urbans es poden arribar a assolir els 70 km, segons dades de la pròpia marca. A més, tots els Sorento PHEV vénen equipats amb el canvi manual de 6 velocitats -també accionables des de les lleves situades darrere del volant-i d'un sistema de tracció a les quatre rodes. Un conjunt que s'adapta perfectament a la mida i al pes que comporta l'adopció de les bateries de major grandària.

No obstant això, la ubicació d'aquesta a la part inferior del vehicle li atorga un comportament molt neutre. De fet, amb prou feines afecta al seu espaiós interior per a set passatgers ni a la seva capacitat de càrrega del maleter, amb 604 litres de volum per a 5 passatgers i 175 si s'utilitzen les tres files de seients.

tres modEs de conducció

També es pot escollir entre la propulsió purament elèctrica (EV) o híbrida tan sols prement un botó, a més de disposar de tres modes de conducció (Smart, Sport i Eco) i les alternatives a nivell dinàmic que ofereix el sistema Terrain Mode per situacions amb neu, fang o sorra.

En matèria d'habitabilitat, el Sorento és tot un referent en el seu segment gràcies a lamodularidad que ofereixen les tres files de seients amb fins a 7 places. A més, l'espai disponible per als passatgers és fantàstic i el maleter permet encabir l'equipatge de tots ells.

El Kia Sorento PHEV ja està disponible al mercat en els acabats Drive i Emotion, amb uns preus que parteixen dels 45.500 euros per a la versió d'accés amb els descomptes promocionals per finançar amb la marca inclosos.