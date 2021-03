Elegància ELÈCTRICA

En aquesta ocasió ens posem al volant del primer model 100% elèctric de Mazda, l'MX-30. Un vehicle de zero emissions que, contràriament al que fa la majoria dels seus rivals, prioritza la qualitat, l'estil, el confort i el dinamisme per sobre de l'autonomia. Construït sobre la base del CX-30, té unes dimensions de 4,39 metres de longitud, 1,79 d'amplada, 1,55 d'alçada i 2,65 metres de distància entre eixos. Sobre aquesta base s'ha creat un disseny exclusiu, en què per sobre de tot destaca la configuració de les seves portes freestyle sense pilar central. Les davanteres s'obren 82 graus cap endavant i les posteriors 80 graus cap enrere per facilitar l'accés a un diàfan interior.

Aquestes singulars portes donen accés a un interior on l'MX-30 marca la diferència respecte la majoria de cotxes elèctrics del mercat. La sensació de qualitat artesanal és aclaparadora, no només a la vista sinó també al tacte. Per a l'interior es pot escollir entre dos acabats: Modern, amb colors blanc i gris; i Vintage, en tons marrons i grisos.

La sensació de qualitat que ofereix l'MX-30 no només es dona pels seus materials, sinó també per la seva càrrega tecnològica. S'empren tres pantalles: una de 7 polzades a la consola central per controlar la climatització; una altra d'iguals dimensions en el quadre d'instruments amb la informació relativa a la conducció i a la gestió de l'energia; i una última central a la part alta del quadre de comandaments de 8,8 polzades en la qual s'aglutinen la majoria de controls i dispositius. I a tot això cal sumar-hi un Head-Up Display projectat sobre el parabrisa de sèrie.

Pel que fa a l'espai, el primer elèctric de Mazda respon a aquest concepte urbà i familiar que pretenia la marca amb un ampli interior, malgrat les seves contingudes dimensions exteriors. Als generosos seients davanters s'uneix una banqueta posterior amb tres places. El maleter ofereix 366 litres.

Pel que fa a l'autonomia, l'MX-30 registra 200 km en cicle WLTP. Sabent que un espanyol mitjà recorre uns 40 km al dia, amb aquesta autonomia l'usuari no haurà de recarregar la bateria en 5 dies, i quan ho faci tot just haurà d'esperar 36 minuts per passar del 20 al 80% de càrrega en un endoll de corrent contínua, o unes 3 hores en corrent altern. El propulsor totalment elèctric desenvolupa 145 CV de potència i 271 Nm de parell motor. L'MX-30 no és un cotxe explosiu, sinó més aviat de reaccions progressives, encara que contundents gràcies al lliurament immediat de parell. Tot plegat encaixa perfectament amb el seu concepte urbà i familiar. A més, la velocitat està limitada a 140 km/h per optimitzar l'autonomia, que en un ús totalment urbà pot arribar als 262 km.

Mazda anuncia un consum mitjà de 19 kWh cada 100 km i urbà de 14,5 kWh, si bé nosaltres durant la prova ens vam moure entre els 16 i els18 kWh/100 km. El preu d'accés de l'MX-30 (Origin) és de 34.375 euros.