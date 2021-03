Ofensiva PREMIUM

DS ja té el seu quart vehicle, el DS 4. Previst per començar la seva comercialització durant el quart trimestre del 2021, la marca francesa premium del grup Stellantis ha mostrat per primera vegada el seu nou vehicle del segment C.

El DS 4 és un compacte de 4,40 metres de longitud, 1,47 metres d'altura i 1,83 metres d'amplada amb un disseny que destaca per la seva elegància. En línia amb la resta de vehicles de la gamma, el DS 4 es presenta amb una estètica sòbria que es basa en línies molt marcades que li aporten caràcter i es combinen amb d'altres més fluides que atorguen sensació de moviment.

El frontal presenta una nova firma lumínica gràcies als seus grups òptics amb tecnologia DS Matrix LED Vision. Els grups òptics es veuen complementats per una gran graella frontal amb el logotip de la marca al centre. En la part posterior, molt inclinada, el sostre es fon amb el vidre per crear una silueta fluïda que es veu trencada per les aletes posteriors, que a més aporten un punt d'esportivitat al conjunt. La versió DS Cross treballa sobre aquesta base, però aportar un toc off-road mitjançant elements de disseny específics, com ara proteccions per als para-xocs en color negre mat, marcs a les finestretes de color negre o un to negre brillant a la graella.

disseny minimalista

L'interior és molt minimalista en el seu disseny, que es basa en línies rectes que aporten més sensació d'amplitud. La qualitat l'aporten materials com ara el cuir, l'Alcantara, el carboni forjat, la fusta i les noves tècniques de confecció de la marca. Alguns materials, com l'Alcantara, seran exclusius de cada versió. En aquest cas la Performance Line enfoca aquest material cap a l'esportivitat. Destaca a la consola central una pantalla de 10 polzades per a la gestió del sistema d'infoentreteniment, compatible amb les principals aplicacions de connectivitat, així com un quadre d'instruments digital totalment personalitzable.

Les grans novetats pel que fa a la connectivitat són els Extended Head-Up Display i el DS Iris System. El primer és el sistema d'infoentreteniment, optimitzat per ser més intuïtiu i capaç de reconèixer ordres de veu i ordres gestuals. El segon és una nova versió del sistema Head-Up Display, que ocupa una superfície de 21 polzades al parabrisa i una profunditat de diversos metres a la carretera per disposar tota la informació relativa a la conducció.

Mecànica híbrida endollable

Basat en una evolució de la plataforma EMP2 del Grup PSA, el DS 4 muntarà un propulsor híbrid endollable de 225 CV de potència a partir d'un motor de gasolina PureTech de 180 CV i un motor elèctric de 110 CV, que s'associaran a una caixa de canvis automàtica EAT8 de vuit relacions.

DS assegura que serà capaç de recórrer més de 50 quilòmetres en mode 100% elèctric, de manera que opta a l'etiqueta Zero de la DGT.

També estarà disponible amb propulsors de gasolina PureTech de 130, 180 i 225 CV de potència, així com una versió diésel BlueHDi de 130 CV.