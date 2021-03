Reforços en clau eLECTRIFICADA

Subaru ja comercialitza a Espanya, a partir de 31.250 euros, l'Impreza ecoHybrid, la versió híbrida convencional del compacte japonès. Llançat per primera vegada l'any 1992 i amb més de tres milions d'unitats venudes, l'Impreza es converteix en el tercer híbrid de la marca asiàtica després del nou Forester i l'XV ecoHybrid.

Basat en la present generació de l'Imprez, aquesta variant ecoHybrid introdueix poques novetats estètiques, tot i que sí presenta un para-xocs més esportiu al frontal amb entrades d'aire més grans i llantes de 17 polzades en color antracita. Els grups òptics posteriors mantenen el disseny però afinen les seves línies i presenten un acabat enfosquit. En essència és el mateix vehicle, tot i que guanya en atractiu amb aquests petits canvis. L'interior manté també el mateix disseny, però se li afegeixen lleves per al control manual del seu canvi CVT.

hibridació e-boxer

El principal canvi respecte l'Impreza estàndard és el motor, que Subaru anomena e-Boxer. Aquest propulsor és el mateix motor Boxer típic de Subaru (amb 2.0 litres i 150 CV de potència) que ja hem vist en l'XV ecoHybrid i el Forester, i que en la versió híbrida rep el suport d'un motor elèctric de 16 CV situat dins la caixa de canvis CVT per millorar la resposta del motor i reduir les emissions. Aquesta versió es converteix en la més potent disponible per al compacte japonès, ja que el motor disponible a la resta de versions és un Boxer d'1.6 litres i 114 CV. Segons les xifres anunciades per la marca, el nou propulsor millora en un 30% la resposta respecte al bloc de 114 CV.

Tampoc canvia en l'Impreza ecoHybrid la seva aposta decidida per la seguretat i el seu sistema de tracció total Symmetrical AWD, que garanteix una resposta impecable gràcies a l'experiència acumulada durant anys en les competicions de ral·lis. Quant a la seva seguretat, disposa del conegut sistema Eyesight de Subaru, que agrupa una sèrie de funcions com ara el control de creuer adaptatiu, l'alerta de sortida de carril, l'avís d'avançament del cotxe davanter o la frenada d'emergència amb detecció de vianants .

complet equipamENT

El nou Impreza ecoHybrid arriba a Espanya en un únic acabat, l'Urban, des de 31.250 euros. Aquest preu inclou un descompte de 2.000 euros. En l'equipament de sèrie s'ofereixen pràcticament tots els extres disponibles, com és el cas de l'Eyesight, set airbags, llums automàtics, llantes de 17 polzades, càmera de visió posterior, llums LED, fars adaptatius, seients calefactables, tapisseria de cuir i connectivitat Apple CarPlay o Android Auto, entre molts altres.