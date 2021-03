Elèctric, utilitari i molt econòmic

El Dacia Spring és, ras i curt, el vehicle elèctric més barat del mercat. Té un preu de partida de tan sols 16.548 euros per a la seva versió d'accés i de 17.621 euros per a la més equipada, de manera que resulta més econòmic que el Seat Mii Electric, un altre dels utilitaris més econòmics del mercat.

Es tracta d'un petit SUV d'estil utilitari que té una longitud de 3,73 metres, una amplada d'1,77 metres i una altura d'1,52 metres, així com una altura lliure al terra de 15 centímetres. Però el millor d'aquest cotxe no és que sigui petit, sinó que fins i tot sumant el pes de les bateries els enginyers de Dacia han aconseguit mantenir el pes per sota de la tona, amb un total de 970 kg.

motor ideal per a la ciutat

Amb unes mides tan contingudes i un preu tan ajustat, és evident que Dacia ha apostat per incorporar en el seu nou model un petit motor elèctric poc potent, però que resulta més que suficient per a moure's per entorns urbans.

Es tracta d'un motor elèctric de 33 kW (45 CV) i 125 Nm de parell màxim que s'associa a una bateria de ions de liti amb 27,4 kWh de capacitat. Això es tradueix en unes prestacions força discretes si volem circular per autopista (fa el 0 a 100 km/h en 19,1 segons i té una velocitat màxima de 125 km/h), però en un bon rendiment urbà.

I és que l'Spring és capaç d'accelerar fins als 50 km/h en tan sols 5,8 segons i homologa una autonomia total de 230 km si el fem servir tant per carretera com per ciutat, però que pot arribar fins als 305 km si no ens allunyem d'entorns urbans.

La recàrrega de la seva bateria es pot fer mitjançant el clàssic endoll domèstic de 220V (13 hores i 32 minuts), en un Wallbox de 7,4 kW (4 hores i 51 minuts) o en un endoll de càrrega ràpida de 30 kW (56 minuts).

El Dacia Spring està disponible amb dos nivells d'acabat, anomenats Comfort i Comfort Plus. Tots els models inclouen de sèrie el climatitzador, la ràdio, la frenada d'emergència, els retrovisors elèctrics i el color blanc, mentre que la versió més equipada hi afegeix la pantalla tàctil de set polzades i l'ajuda d'aparcament amb càmera.