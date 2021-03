El Formentor més SOSTENIBLE

La marca espanyola Cupra, que segueix en ebullició després de presentar quatre models en els últims vuit mesos, manté la seva intensa agenda reivindicant l'automòbil amb la conducció i combinant-ho amb l'era de l'electrificació, sempre aire fresc per al sector.

Amb el llançament de la versió e-Hybrid es completa la gamma Cupra, que actualment disposa de sis versions tant per al Formentor com per al León, encara que en els propers mesos s'esperen més novetats. Especialment cap a finals d'any, quan s'espera l'arribada de l'el-Born, el seu primer model 100% elèctric.

Sobre la nova versió VZ amb el motor 1.4 TSI de 245 CV destacaria, en primer lloc, que pel que fa al disseny exterior és pràcticament idèntic a la resta de la gamma Formentor. La diferència més rellevant la trobem en el maleter, que redueix la seva capacitat fins als 345 litres per la incorporació de les bateries -perd bàsicament 100 litres-. Bé, això i el fet que ara disposa d'un carregador d'electricitat situat a l'aleta davantera esquerra. A més, les sortides d'escapament estan pintades.

Motor I autonomIa

El Cupra Formentor e-Hybrid té un sistema d'hibridació format per un motor de gasolina 1.4 TSI de 150 CV (110 kW) i un motor elèctric de 115 CV (85 kW) que permeten oferir altes prestacions cuidant de l'entorn. El motor de la versió de 245 CV és el mateix que el de la versió de 204 CV, que no vam poder provar pequè encara es troba en fase de fabricació, però que ja es pot comprar.

Però totes dues versions equipen la tracció davantera i el diferencial XDS de lliscament limitat i electrònic. El motor de combustió va associat a una caixa de canvis automàtica DSG de 6 velocitats.

La diferència en el rendiment rau en la gestió electrònica del motor. L'e-Hybrid de 245 CV cobreix el 0 a 100 km/h en tan sols 7 segons i arriba fins a una velocitat punta de 210 km/h.

L'autonomia elèctrica arriba als 59 quilòmetres per a la versió de 204 CV, mentre que en el model de 245 CV es redueix lleugerament fins als 55 quilòmetres segons el cicle d'homologació WLTP. Disposa d'un dipòsit de gasolina de 40 litres que permet emprendre els desplaçaments sense estar pendent de les càrregues.

EquipamENT I preUs

El Formentor de 204 CV és la versió d'accés als híbrids endollables i ja disposa d'entrada d'un bon equipament. El volant esportiu inclou en les versions VZ els botons d'arrencada del motor i de selecció dels modes de conducció.

A diferència d'altres models de la gamma, la informació mostrada a la pantalla de la instrumentació Digital Cockpit se centra en el sistema d'hibridació, amb dades relatives a l'autonomia elèctrica o al mode de conducció. Finalment, la versió e-Hybrid de 245 CV integra de sèrie el Control de Xassís adaptatiu (DCC) per poder fer innombrables ajustos segons les necessitats, amb fins a 15 posicions diferents per als amortidors. El Cupra Formentor e-Hybrid en la seva versió de 204 CV té un preu de 36.640 euros, mentre que la versió més potent arrenca en 44.920 euros.