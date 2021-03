Motor d'accés amb Equipament premium

El Peugeot 208 ha estrenat recentment un nou acabat bàsic que permet accedir al petit utilitari francès a un preu molt competitiu i amb una dotació d'equipament molt completa.

Es tracta del propulsor gasolina atmosfèric d'1.2 litres i tres cilindres que desenvolupa una potència de 75 CV i un parell màxim de 118 Nm. Unes xifres més que suficients per a la majoria de conductors a l'hora de moure's principalment per entorns urbans, amb la garantia que podrem circular per carretera o autopista sense cap tipus de problema gràcies a la seva acceleració de 0 a 100 km/h en 14,9 segons i a una velocitat màxima de 170 km/h.

Aquest petit bloc de gasolina va associat a un canvi manual de cinc velocitats i a la tracció davantera, sent capaç d'homologar un consum de 5,3 litres cada 100 quilòmetres i unes emissions de CO2 de 119 g/km.

Però l'aspecte més interessant d'aquest nou motor d'accés del 208 és que la marca francesa no ha dubtat en associar-lo als nivells d'equipament més elevats, de manera que satisfarà les necessitats d'aquells conductors que vulguin disposar de les darreres innovacions tecnològiques però no requereixin una potència elevada.

A nivell de disseny no es produeixen canvis en aquest nou model, de manera que el 208 continua mostrant un aspecte imponent i amb molta personalitat en el qual destaquen els ullals davanters que fan les funcions d'il·luminació diürna.

equipament molt complet

Fins ara el motor 1.2 PureTech només es podia associar als acabats Like, Active i Active Pack, però Peugeot ha decidit introduir el seu motor més petit en l'acabat més equipat, denominat Allure. Això es tradueix en una dotació de sèrie molt completa, que inclou fars led, control de creuer, frenada d'emergència amb detecció de vianants, lector de senyals, sensors d'aparcament, accés i arrencada sense clau i un sistema d'infoentreteniment amb pantalla de set polzades i compatibilitat amb Android Auto i Apple CarPlay. El preu de partida del 208 amb l'acabat Allure és de 18.400 euros.