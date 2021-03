En tots els FRONTS

sens dubte, Opel ha començat fort el 2021 amb la renovació de gran part de la seva gamma. Un canvi que inclou novetats no només estètiques, sinó també l'aparició de l'electrificació per fer un pas molt important cap a una mobilitat sostenible. El fabricant alemany ofereix una àmplia gamma que cobreix tots els segments i que satisfà les necessitats de tots els conductors.

No hi ha dubte que per a Opel també està sent una mala arrencada d'any, però la confiança en la recuperació és màxima, amb la plena confiança que en breu es farà un pas endavant per arribar a una relativa normalitat.

Corsa, una garantia d'Èxit

El nou Corsa continua com una garantia d'èxit per a Opel, havent-se fabricat ja 300.000 unitats de l'última generació de l'estimat utilitari a la planta de Saragossa, des de la qual s'han distribuït als concessionaris de tot el món. Des del seu llançament al mercat el passat mes de novembre del 2019, el Corsa s'ha convertit en un veritable guanyador amb la consecució de diversos premis i ja disposa fins i tot d'una versió 100% elèctrica, el Corsa-e.

En el llançament del nou Astra, Opel va sorprendre la indústria de l'automoció en introduir un canvi de variador continu d'última generació tant a la carrosseria de 5 portes com a la familiar Sports Tourer. En combinació amb el motor turbo de gasolina i injecció directa d'1,4 litres i 146 CV la transmissió contínua, també coneguda com a canvi de variador continu o CVT, proporciona refinament, una alegre resposta i un frugal consum per als motors de la marca. Amb una generació completament nova de motors i transmissions, l'Opel Astra estableix els nivells d'emissions més reduïts de la seva categoria.

El vaixell insígnia de la marca alemanya estrena per a les seves carrosseries GrandSport i Sports Tourer motors de nou desenvolupament i elevada eficiència tant en gasolina com en dièsel.

A més, les noves caixes de canvis de baixa fricció redueixen encara més el consum de combustible, alhora que augmenten el confort.

NOVEs generacions suv

De la mateixa manera que amb el Mokka, el nou Opel Crossland prescindeix de la X del seu nom. A més de en el seu disseny, Opel s'ha centrat en el desenvolupament del xassís i de la direcció del Crossland, que ara a més afegeix l'acabat esportiu GS Line i el control de tracció adaptatiu IntelliGrip.

Amb l'Opel Grandland X Hybrid, aquest model entra amb pas ferm en l'era de l'electrificació. En la seva versió 4x4 (Hybrid4), combina un motor d'1,6 litres turboalimentat de gasolina i dos elèctrics, per oferir una potència total de 300 CV amb un consum WLTP combinat de 1,3-1,4 l/100 km i unes emissions de 32-39 g/km de CO2.

Quant a la seva versió 4x2 (Hybrid), ofereix tots els avantatges de la tecnologia híbrida endollable però en aquesta ocasió amb dues rodes motrius i una potència de fins a 225 CV.

En matèria de vehicles comercials Opel s'estrena en el terreny dels elèctrics amb el Vivaro-e. Disponible en tres longituds i amb diverses variants de carrosseria, aquest furgó està disponible amb una bateria de 50 kWh i 230 km d'autonomia, o de 75 kWh de capacitat amb què es poden recórrer fins a 330 km en mode «zero emissions».