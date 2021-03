La gamma Ford All Wheel Drive (AWD) va ser la protagonista d'una doble jornada en què vam poder posar a prova, en unes condicions prou adverses, la tracció total intel·ligent del Kuga Hybrid, l'Explorer Plug-In, la Transit Trail, el Ranger Raptor i el Mustang Mach-e.

Un catàleg, el de la marca de l'oval, que disposa d'opcions electrificades amb tracció intel·ligent que aporten un plus de seguretat. Tot plegat amanit amb una reducció de consums i emissions considerable en comparació amb els models tot terreny de no fa gaire temps. Un fet que s'aconsegueix gràcies a funcions com la de desconnexió de la tracció a les quatre rodes, que afavoreix l'optimització de l'eficiència del combustible, ja que automàticament passa a la tracció davantera en condicions de conducció favorables.

segurETAT AFEGIDA

Si alguna cosa ens poden aportar cotxes com els Kuga, Explorer, Ranger Raptor o Mustang Mach-E, és una seguretat impressionant davant de situacions complicades d'adherència. Estan a anys llum ja no només d'automòbils convencionals, sinó també de la majoria dels SUV,que només tenen tracció davantera i una major altura lliure al terra com a únic bagatge per defensar-se de situacions compromeses.

Una eficàcia que vam poder comprovar en pistes plenes de fang, descensos complicats i un ràpid circuit de neu. De fet era molt ràpid, però només per a aquells vehicles que són capaços de circular amb el control que ofereix el Mustang Mach-E. Un model que resulta molt segur, alhora que divertit.

Es tracta d'un SUV elèctric que marcarà un abans i un després a la marca Ford. Cal destacar especialment el Ford Ranger Raptor, versió esportiva del pick up 4x4 de la marca americana. Una versió realment sense competència en el mercat i amb un adjectiu que ens ve al cap quan simplement ens col·loquem al seu costat: brutal. Al volant dona la sensació que res el pot aturar, perquè la percepció de control poderós que ofereix és impressionant.

L'Explorer Plug-In Hybrid, malgrat la seva grandària, és un vehicle bastant equilibrat, fàcil de portar per carretera i ciutat i amb un caràcter tot terreny a l'abast de pocs. Molt divertida és també la Transit Trail, versió esportiva preparada per Ford Performance capaç d'endinsar-se sense cap problema pels camins més difícils.

Finalment, el Kuga Hybrid AWD ens va sorprendre per la seva facilitat a l'hora de moure's fora de l'asfalt amb una seguretat sorprenent. Conjuga a la perfecció les característiques d'un cotxe familiar amb una gran capacitat off-road. Si a això unim una hibridació molt eficient, estem realment davant d'un model rodó.