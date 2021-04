Del circuit a la CARRETERA

BMW ha realitzat un gran exercici de doma amb les noves versions 2021 dels BMW M3 Competition i M4 Competition Coupé. I tot sense perdre gens de l'esperit racing que s'espera d'aquests models. El circuit i la carretera són seus. Els BMW M3 Competition i BMW M4 Competition Coupé d'última generació arriben 35 anys després que es llancés al mercat el primer M3, la qual cosa demostra la longevitat, èxit i capacitat d'evolució d'aquesta sèrie d'esportius.

M Twin Power Turbo de 510 CV

Si per alguna cosa destaquen els models M de BMW és per l'enorme potència que lliuren els seus motors. Els nous M3 Competition i M4 Competition Coupé no són una excepció i deuen la seva potència a un propulsor de sis cilindres en línia amb tecnologia M TwinPower Turbo que desenvolupa 510 CV, juntament amb una caixa de canvis M Steptronic de 8 velocitats amb Drivelogic.

Aquesta transmet a les rodes un parell màxim imponent de 650 Nm que es lliura entre les 2.750 i 5.500 rpm. Tot plegat permet a aquests nous models Competition accelerar de 0 a 100 km/h en 3,9 segons i de 0 a 200 km/h en 12,5 segons. Les extraordinàries prestacions que brinda el motor són conseqüència de la gran feina de la caixa de canvis de 8 velocitats M Steptronic amb tecnologia Drivelogic.

El canvi pot transmetre el parell motor a l'eix posterior o, per primera vegada en la història, a les quatre rodes en aquests particulars M3 i M4. Com a alternativa a la propulsió posterior tradicional el sistema M xDrive permet un repartiment de potència amb predomini del tren posterior, que es connecta amb el Diferencial M Actiu.

El conductor pot accedir a un menú de configuració per triar entre els modes de conducció 4WD i 4WD Sport, sent aquest darrer el que envia una major proporció de parell motor a les rodes del darrere. En desactivar el control dinàmic d'estabilitat el mode 2WD de tracció posterior entra en l'equació. Tots dos models disposen de xassís específic M, suspensió adaptativa amb amortidors controlats electrònicament, direcció Servotronic amb desmultiplicació variable i una versió M específica del sistema de frenada integrat.

ASPECTE DE COMPETICIÓ

El disseny disposa de característiques estètiques específiques de tots els models M, com ara la graella amb els grans ronyons verticals de BMW amb barres horitzontals, els passos de roda eixamplats amb unes brànquies molt cridaneres i uns prominents faldons laterals. També llueixen un sostre de polímer reforçat amb fibra de carboni, un aleró posterior i tubs d'escapament dobles. A l'interior tot està pensat per garantir la màxima ergonomia i una experiència de conducció única.

Però si alguna cosa destaca en l'habitacle són els nous seients M amb estructura de carboni, que combinen la subjecció i lleugeresa dels models de competició amb el confort de la gamma BMW . Ja a la venda, el preu del BMW M3 Competition és de 111.200 euros, mentre que en el cas de l'M4 Coupé Competition és de 113.200 d'euros.