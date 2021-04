Una família D'ALTES PRESTACIONS

les sigles RS s'incorporen de nou a un Skoda Octavia que, en la seva quarta generació, presenta una gamma més completa que mai. La versió més esportiva de la sèrie de berlines i familiars Combi de la marca txeca arriba amb motors de gasolina i dièsel, així com amb una versió híbrida endollable amb potències de 200 a 245 CV.

El nou Octavia RS presenta tot un seguit de detalls estètics que el distingeixen de la resta de la gamma. Per fora tant la graella específica com les entrades d'aire, el difusor davanter, les aletes, les carcasses dels retrovisors i els marcs de les portes estan pintats en color negre. Incorpora doble tub d'escapament, llantes de 18 polzades i les pinces dels frens estan pintades de color vermell. A la versió berlina l'aleró posterior és de color negre, mentre que en la versió Combi o familiar és del color de la carrosseria. L'aerodinàmica del cotxe ha estat optimitzada i el xassís esportiu de sèrie ha estat rebaixat en 1,5 cm.

Per dins també hi trobem diversos detalls específics per reforçar la imatge esportiva de l'RS, on predomina el color negre. El volant esportiu de tres radis llueix el logotip RS i els seients esportius amb reposacaps integrat són de sèrie; opcionalment s'ofereixen uns ergonòmics amb tapisseria d'Alcántara i cuir, ajust de profunditat i funció massatge. Els pedals són d'alumini, i entre els seients davanters munta el nou coixí de seguretat central.

Aquest RS incorpora el quadre d'instruments virtual amb pantalla de 10,25 polzades, que ofereix una configuració addicional Sport específica. El sistema d'infoentreteniment d'última generació amb pantalla de 10 polzades és el ja conegut dins el Grup VW.

POTÈNCIA ASSEGURADA

L'Octavia RS està disponible amb tres motoritzacions, totes elles associades a una caixa de canvis automàtica de doble embragatge DSG. Aquesta disposa de sis velocitats per a la versió híbrida i de set velocitats per a les de gasolina i dièsel, i totes elles es poden accionar mitjançant les lleves situades darrere del volant. No hi haurà cap versió amb tracció a les quatre rodes. En gasolina, el motor és un 2.0 litres TSI de 245 CV de potència, mentre que en dièsel el motor és un 2.0 litres TDI de 200 CV. La versió híbrida endollable consta d'un motor tèrmic 1.4 TSI de 150 CV i un altre elèctric de 115 CV, que, en conjunt, permeten oferir una potència de 245 CV. Aquesta versió ofereix una autonomia 100% elèctrica de 60 quilòmetres.

Els preus per a la berlina un cop aplicats tots els descomptes possibles van des dels 32.490 fins als 35.700 euros, mentre que per a la versió Combi o familiar van des dels 32.560 fins als 36.420 euros.