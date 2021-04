Tendències SUV CUPÈ

D'entre els pocs projectes que Luca de Meo no va descartar quan va arribar al seu despatx parisenc de Renault, l'Arkana va ser un d'ells. Un SUV cupè de dimensions compacte amb el qual la marca francesa vol presentar batalla en preu, prestacions i disseny. Aquest nou C-SUV arriba per completar l'oferta que Renault ja té al mercat amb els Captur i Kadjar. A nivell estètic el frontal destaca per la seva graella amb el logotip de Renault sobredimensionat i uns embellidors que el fan més elegant. El disseny del para-xocs millora l'aerodinàmica i afavoreix la seva presència i robustesa. El capó musculat afegeix volum al disseny i el fa encara més esportiu, una faceta que s'albira amb la seva configuració cupè. La part posterior és elevada, amb un disseny que el fa semblar molt més ample del que en realitat és. Per dins hi ha molt espai i les places posteriors són còmodes, fins i tot per a gent alta. A l'interior hi trobem repartits un total de 26,2 litres per a dipositar objectes i altres estris, mentre que el maleter ofereix un volum de 513 litres amb unes proporcions molt quadrades. En la versió endollable és de 480 litres.

El quadre de comandaments és essencialment modern, amb un volant multifunció en cuir que ens permet replicar diverses funcions de la consola central. El quadre d'instruments té una pantalla de 4,2, 7 o 10,2 polzades. La pantalla de la consola central és de grans dimensions (9,3 polzades) i concentra bona part del sistema multimèdia. Pel que fa a les motoritzacions, es beneficia d'una oferta d'alt nivell formada per l'E-TECH híbrid de 145 CV i pel motor 1.3 TCe amb tecnologia microhíbrida i bateria addicional de 12V en versió 140 CV, que s'ampliarà amb una altra versió de 160 CV dotada d'aquesta tecnologia a partir d'aquest mes d'octubre. Tots els motors tenen canvi automàtic. Els preus de l'Arkana 1.3 TCe parteixen dels 25.745 euros.