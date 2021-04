Tradició TOT TERRENY

Complir setanta anys no està a l'abast de moltes marques. I és que la gamma 4x4 de Toyota compleix set dècades d'adaptació als terrenys més inhòspits, de durabilitat i, per descomptat, de portar els seus conductors allà on ho necessitin.

A més, ofereix una àmplia gamma que cobreix les necessitats de tots els clients. Permet practicar des de la conducció tot terreny més pura amb el Land Cruiser o el Hilux fins al SUV 4x4 amb el Rav4 o el Higlander. I per conèixer les bondats de la gamma 4x4 de Toyota, res millor que provar-los en el seu hàbitat natural: la natura.

L'escenari triat per al test, la Finca La Cutamilla a la província de Guadalajara, va permetre recrear dos circuits diferents, ja que no es pot exigir el mateix nivell d'exigència a un Land Cruiser que a un Higlander. Hem de partir de la base que tant el Rav4 com el Higlander són vehicles SUV.

Això no implica que no ens ho puguem passar molt bé fora de l'asfalt, ja que la seva tracció a les quatre rodes AWD-i ens permet endinsar-nos en la natura, sense fer-la malbé, però gaudint-la al màxim. Un sistema que ens genera un parell extra a l'eix posterior quan la situació ho requereix. Ofereix una capacitat de tracció i adherència notable, i tot plegat fa que sigui possible fer servir els mateixos pneumàtics amb els que els surt de fàbrica. La seva fortalesa rau en uns propulsors que desenvolupen 248 CV per al Higlander i 222 CV per al RAV4.

Però si busquem altres sensacions, tant el Land Cruiser com la Hilux poden amb tot el que se'ls hi posa per davant. Evidentment el circuit triat per a aquests dos models va ser molt més exigent que per als Rav4 i Higlander.

Tenen un xassís independent i són vehicles més pesats, ideals per a moviments fora de camins i amb dures i llargues jornades de treball. La Hilux ofereix tracció 4x2 i 4x4, havent de ser el conductor qui connecti el diferencial posterior.

En el cas del Land Cruiser, que afronta la seva onzena generació, el sistema actiu és permanent i no requereix la intervenció del conductor, podent bloquejar el diferencial central per a un ús fora de la carretera i utilitzar la reductora. El Land Cruiser equipa un motor 2.8D de 204 CV; mentre que la Hilux disposa d'un propulsor de 2.393 cc i 150 CV i un altre superior de 2755 cc i 204 CV.

I si la jornada ja va ser un cúmul d'experiències, el millor del dia va arribar quan vam tenir l'oportunitat de pujar-nos a la Toyota Hilux que Isidre Esteve va conduir fa pocs mesos al Dakar de 2021. S

is intensos minuts en què vam poder comprovar, d'una banda, la duresa que suposa estar moltíssimes hores assegut en un vehicle que absorbeix totes les irregularitats; i de l'altra la destresa i mestratge de conducció d'un expert en aquestes arts.