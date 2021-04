Actualització ENCERTADA

Jeep ha actualitzat un dels seus vehicles més importants, el Compass. Un model en el qual la marca americana ha apostat per la continuïtat, amb subtils canvis en el frontal en forma de línies més marcades i robustes. El para-xocs també és nou i els grups òptics ara són més refinats i tenen tecnologia led. Jeep novament ha volgut jugar-fent equilibrismes entre la seva història i un enfocament modern. Segons la versió escollida d'entre les cinc disponibles (Limited, Sport, Longitude, S i Trailhawk) les llantes seran de 17, 18 o 19".

La variant Trailhawk serà l'escollida pels amants de la conducció off-road, amb un tractament específic de la graella, proteccions més cridaneres i una disposició més elevada de les llums antiboira. El Compass també estarà disponible amb una versió especial commemorativa 80th Anniversary.

refORÇOS en conNectiviTAT

A l'interior el treball ha estat més profund. La companyia del Grup Stellantis ha apostat per digitalitzar totalment l'habitacle amb un quadre d'instruments de 10,25 polzades i una pantalla de 8,4 polzades (10,1 opcionalment) per a la gestió del sistema d'infoentreteniment Uconnect 5, que mantindrà al vehicle connectat permanentment a internet i li permetrà rebre actualitzacions sense fils, així com activar nous serveis.

El nou Compass estarà disponible amb cinc combinacions de motors i caixes de canvis, així com amb una versió híbrida endollable. Començant per la combustió, les opcions de gasolina passen per un motor GSE de quatre cilindres i 1.3 litres disponible amb dos nivells de potència (130 CV o 150 CV) tots dos amb 270 Nm de parell màxim. Aquest motor mana, independentment de la potència, la força a l'eix davanter mitjançant una caixa de canvis automàtica DDCT. El dièsel el representa una versió actualitzada del conegut 1.6 MultiJet II desenvolupat pel Grup FCA -ara Stellantis- que entrega 130 CV i 320 Nm de parell màxim a les rodes davanteres a través d'un canvi manual de 6 relacions.

tecnologia híbrida endollable

Per la seva banda, el Compass 4xe combina el motor de gasolina d'1.3 litres amb un motor elèctric de 60 CV de potència que generen un total de 190 CV en els Limited i Longitude i de 240 CV en les versions S i Trailhawk, amb i 270 Nm de parell màxim. Sempre munten la caixa automàtica DDCT de sis relacions i, en aquest cas, mana la seva potència a les quatre rodes. El motor elèctric s'alimenta d'una bateria d'11,4 kWh que li permet circular en mode 100% elèctric entre 47 i 49 quilòmetres, de manera que obté l'etiqueta zero emissions de la DGT.

El nou Jeep Compass tindrà un preu de partida de 28.500 euros per a la versió gasolina i arribarà als 47.700 euros.