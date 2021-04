Citroën aposta per la SEGURETAT

el sistema ConnectedCAM que Citroën posa al mercat per als models C3, C4 i el SUV C5 Aircross aporta innovació i seguretat a aquests turismes de la marca francesa. La ConnectedCAM és una càmera d'alta definició que va integrada al retrovisor central interior.

La seva missió és gravar tot el que succeeix per davant del vehicle, de manera que pot arribar a convertir-se en un document d'inigualable valor. És, per així dir-ho, un notari de l'actualitat que esdevé en la circulació per carretera o ciutat.

Gràcies a un objectiu gran angular amb visió de 120 graus la ConnectedCAM permet capturar, en imatges (a través d'un toc) o vídeos de fins a 2 minuts (pulsació més llarga), tot el que succeeix davant del vehicle, permetent a les persones que viatgen a bord compartir el contingut en xarxes socials o guardar-lo al seu àlbum personal.

Amb la seva resolució Full HD i els seus 16 GB de memòria interna podria arribar a semblar una tecnologia pensada només per a influencers, però la seva utilitat va molt més enllà de capturar paisatges o moments màgics.

La seguretat sempre forma part de les noves tecnologies útils de Citroën, de manera que mentre el sistema està encès aquest dispositiu grava automàticament tot el que passa davant i, en cas de xoc o frenada brusca, registra una seqüència d'un minut i mig, en els quals es guarden els 30 segons anteriors a l'incident i el minut posterior, amb els avantatges que afegeix en cas d'accident.

Aquesta càmera polivalent i d'altes prestacions forma part de l'equipament del nou Citroën C3, i de fet ja la equipen un 15% de les unitats matriculades.

També està present en un de cada cinc nous Citroën C4 i ho han triat el 15% de les persones que condueixen un Citroën C5 Aircross Shine. La ConnectedCAM està associada a una aplicació per a smartphone disponible a Google Play o Apple Store, a través de la qual es poden ajustar les preferències de publicació i triar les millors fotos o vídeos.

Amb la ConnectedCAM la marca francesa del «double Chevron» aporta una altra tecnologia útil per a una vida més còmoda i segura, i s'uneix al pràctic Smart Pad Support per al copilot, estrenat en el nou C4 de fabricació espanyola. També s'afegeix als assistents a la conducció Active Safety Brake, l'alerta de canvi involuntari de carril, el sistema de vigilància d'angle mort, l'accés i arrencada mans lliures i el Park Assist.

Tot un seguit de prestacions tecnològiques que reforcen la marca francesa com un fabricant que «s'inspira en les persones» i en les tendències per assegurar el confort i la seguretat tant del conductor com de la resta d'ocupants i dels vianants.