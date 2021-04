Injecció d'EFICIÈNCIA

El món de l'automòbil viu una autèntica revolució amb la incorporació de l'electricitat com a principal protagonista. Una solució que es presenta per a l'usuari mitjançant múltiples alternatives tecnològiques que van molt més enllà del cotxe 100% elèctric. Totes aquestes alternatives estan representades en una nova generació de motors de combustió d'una eficiència totalment contrastada.

Aquest és el cas de Mazda i la seva tecnologia e-SKYACTIV X. Sota el programa SKYACTIV la marca japonesa ha evolucionat una gamma de motoritzacions gasolina i dièsel, a la qual l'any 2019 s'incorporava una versió SKYACTIV X caracteritzada per oferir els avantatges d'un dièsel en un motor de gasolina. Ara, dos anys després, Mazda no renuncia al combustible tradicional però alhora se suma a l'actual corrent d'electrificació amb la nova variant e-SKYACTIV X.

Per a aconseguir-ho, el fabricant nipó ha treballat sobre l'anterior versió de gasolina 2.0 SKYACTIV X a la qual hi ha afegit la «e» per presentar aquesta primera proposta d'hibridació lleugera al seu catàleg. Un sistema propulsor que presenta importants novetats, sent les més destacades la incorporació d'un generador elèctric amb una bateria de 24V amb un nou programari, una relació de compressió més baixa (15.0: 1 enfront als anteriors 16.3: 1), uns pistons redissenyats i un cicle d'admissió optimitzat. El resultat es tradueix en 6 CV més de potència (186 CV) i 16 Nm de parell (240 Nm/4.000 rpm) que l'anterior SKYACTIV X, així com una major eficiència pel que fa al consum i a les emissions. L'estalvi queda clar en xifres ofertes per la marca per als dos models que equipen el nou propulsor e-SKYACTIV X: el Mazda3 en les seves versions de 5 portes i Sedán (des de 5,0 litres cada 100 km i 114 g/km ) i el CX-30 (des de 5,8 litres cada 100 km i 128 g/km).

A més, l'increment de potència i parell es tradueix en una millora de les prestacions d'un motor que destaca, sobretot, per una elasticitat que proporciona una contínua i perllongada entrega de potència en un ampli rang de revolucions, la qual cosa beneficia tant al dinamisme del vehicle com al confort de marxa.

Aquest conjunt propulsor e-SKYACTIV X es pot acoblar tant a una caixa manual de 6 velocitats com a una automàticatambé de sis relacions en tots dos models. A més, també es pot combinar amb sistemes de tracció davantera o a les quatre rodes. En el cas del Mazda3, la tracció total només està disponible a la carrosseria de 5 portes.

La gamma e-SKYACTIV X s'estructura en els nivells d'acabat Evolution i Zenith per al CX-30, als quals s'afegeix el més bàsic Origin al Mazda3. Ja disponibles a la xarxa oficial de la marca a Espanya, els preus de tarifa parteixen dels 32.075 euros per al CX-30 Evolution i de 27.645 euros en el Mazda3 5 portes Origin, tots dos amb canvi manual.