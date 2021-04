Desplegament TECNOLÒGIC

Mercedes-Benz acaba de presentar l'EQS, una berlina de luxe basada en l'arquitectura modular per als nous vehicles elèctrics de la marca. Aquest model destaca per la seva combinació de tecnologia i disseny, i a més estableix un nou rècord entre els automòbils de sèrie amb un coeficient aerodinàmic Cx de 0,20. Uns valors que resulten determinants per assolir una autonomia de fins a 770 quilòmetres segons el cicle WLTP.

La gamma inicial disposa de les versions 450+ de 245 kW i 580 4MATIC de 385 kW, les quals es reforçaran més endavant amb una variant d'altes prestacions de fins a 560 kW. En matèria de disseny destaca el concepte de cabina avançada o «Cab-Forward» i la silueta cupè. Aquests trets distingeixen a primera vista a l'EQS dels vehicles amb motor de combustió interna.

MBUX Hyperscreen

A l'interior el que més destaca és la MBUX Hyperscreen, una pantalla còncava que s'estén com una onada per davant dels ocupants i està totalment integrada en el tauler d'instruments. El visualitzador central i el visualitzador de l'acompanyant ofereixen una resposta hàptica. i si l'usuari toca amb un dit determinades zones de la pantalla tàctil percep impulsos en la superfície llisa que transmeten la impressió d'un interruptor mecànic.

Un altre interessant detall de l'interior és que l'EQS pot protegir els seus ocupants de les olors i partícules mitjançant un filtre HEPA que depura amb gran efectivitat l'aire de l'exterior retenint la pols fina, les micropartícules i el pol·len .

La sofisticació tecnològica del nou EQS es percep en la seva intel·ligència artificial, dotada de sondes sensores de tota mena instal·lades en gairebé tots els components. Aquests elements mesuren la distància, la velocitat i l'acceleració, registren la lluminositat, valoren la intensitat de la pluja i la temperatura, determinen l'ocupació dels seients i fins i tot analitzen el parpelleig del conductor o l'idioma en què parlen els passatgers. El nou EQS pot perfeccionar les seves aptituds a mesura que adquireix noves experiències, ja que és capaç d'aprendre amb ajuda de tècniques d'intel·ligència artificial (IA).

El so de marxa opcional és interactiu. És a dir, reacciona a una dotzena de paràmetres diferents, com ara la posició del pedal de l'accelerador, la velocitat o la recuperació. L'elecció del programa de conducció modifica el so que perceben els ocupants durant la marxa. L'amplificador del sistema de so surround Burmester utilitza algoritmes intel·ligents de disseny sonor per calcular en temps real els sons i reproduir-los per mitjà dels altaveus.

En definitiva, el sistema MBUX és proactiu i mostra a l'usuari les funcions adequades en el moment oportú.