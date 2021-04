De l'endoll a la CARRETERA

Mitsubishi pren un nou impuls en reforçar la seva presència al mercat europeu amb dos nous models de cara al 2023, però que en la immediatesa ja es reflecteix amb el llançament del nou Eclipse Cross PHEV. Un model que ja està a la venda al nostre mercat i que per la seva condició d'híbrid endollable gaudeix tant de l'etiqueta «0» de la DGT com de tots els avantatges que això comporta.

Està format per un motor gasolina de 98 CV al qual s'hi suma un motor elèctric amb 82 CV que mou les rodes davanteres i un altre de 95 per fer el mateix amb les del darrere i disposar així de tracció a les quatre rodes. En total desenvolupa una potència de 188 CV i disposa d'una autonomia elèctrica de fins a 55 quilòmetres, permetent en aquestes circumstàncies una velocitat màxima de 130 km/h.

La bateria, amb una capacitat de 13,8 kWh, va ubicada a la part inferior entre els dos eixos, i contribueix que el centre de gravetat del vehicle sigui més baix i, per tant, ofereixi una millor estabilitat sobre l'asfalt. En una endoll domèstic es necessiten sis hores per recarregar la bateria, mentre que en un punt de càrrega ràpida en 25 minuts s'arriba al 80 per cent de la seva capacitat.

El conductor disposa de tres modes de conducció: EV, en què es prioritza la conducció elèctrica; Save, que li permet reservar energia per quan hagi de circular per ciutat o punts de circulació restringida i Charge, que li permet recarregar la bateria. D'altra banda, les lleves situades darrere del volant permeten regular la frenada del motor. L'estètica d'aquesta versió híbrida endollable canvia molt respecte a l'Eclipse Cross de combustió. El frontal llueix la nova calandra de la marca, així com un para-xocs més contundent, llums led més amples i un prominent espai per als fars antiboira i intermitents.

La part posterior també ofereix un nou aspecte amb un nou para-xocs, una porta del maleter que ara ofereix una llum posterior d'una sola peçai els pilots amb un nou disseny. La carrosseria, amb tots aquests canvis, ha incrementat la seva longitud en 14 centímetres situant-se en un total de 4,54 metres, mentre que la capacitat de maleter també ha augmentat lleugerament, oferint 404 litres i podent-se ampliar fins als 1.153 litres.

habitacle redissenyat

L'interior també s'ha renovat, oferint un quadre de comandaments de nou disseny on destaca la pantalla d'infoentreteniment de 8 polzades. Les tapisseries són noves, els reposacaps s'han redissenyat i ara el seient del passatger disposa de reglatge elèctric.

L'Eclipse Cross PHEV arriba al mercat amb tres nivells d'equipament: Motion, Kaiteki i Kaiteki +. El primer d'ells ja equipa de sèrie set coixins de seguretat, sistemes de detecció de col·lisió frontal, avís de canvi de carril, canvi automàtic de llums de carretera, climatitzador bizona, seients calefactables, càmera de visió posterior, control de velocitat i fre de mà elèctric, entre d'altres elements. Els preus, un cop s'han aplicat tots els descomptes i el Pla Moves III, van des dels 28.000 euros fins als 34.500 euros.