L'opció ecològica INTEL·LIGENT

Fa unes setmanes vam tenir l'oportunitat de provar el Suzuki Swace, un nou model de la marca japonesa que pren la base del Toyota Corolla Touring Sports per incorporar la hibridació a la seva gamma compacta.

Ara, gràcies al Grup d'Automoció Sala Team (concessionari oficial Jaguar, Land Rover i Suzuki i servei oficial Seat) ha passat per les nostres mans un altre model provinent d'aquesta col·laboració entre Suzuki i Toyota: el Suzuki Across. Es tracta d'un SUV híbrid endollable basat en el Toyota RAV4 i que, juntament amb el Swace, persegueix l'objectiu de reduir la mitjana d'emissions i evitar així les multes de la Unió Europea.

Més enllà d'aquests tràmits burocràtics, el cert és que l'arribada de l'Across a la gamma de Suzuki és una molt bona notícia. Perquè el model japonès ha sabut modificar el disseny per tal de diferenciar-se del model del qual deriva, però alhora gaudeix de la qualitat habitual de que disposen els models de Toyota.

EL PRIMER PHEV DE SUZUKI

Podria començar parlant del disseny o de la tecnologia de l'Across, però trobo que el més interessant d'aquest model és el seu motor. I és que ara que estem immersos en una època en la que totes les marques aposten per l'electrificació dels seus vehicles, l'arribada del primer model híbrid endollable de la història de Suzuki és un fet destacable. En efecte, el conjunt mecànic de l'Across està format per tres motors: el primer és un propulsor gasolina de 2.5 litres i 185 CV, mentre que els altres dos són elèctrics i desenvolupen 182 el primer (situat a l'eix davanter) i 54 CV el segon (situat a l'eix posterior).

La potència total no és la suma de totes les xifres perquè cada motor dóna el màxim de potència en un règim de funcionament diferent, però tot i així estem davant d'un tot camí amb 306 CV de potència. Per posar en context com d'impressionant és aquesta xifra es pot comparar amb la del mític Volkswagen Golf GTI, que té 245 CV.

Les prestacions del Suzuki Across són impressionants (accelera de 0 a 100 km/h en 6 segons) i a més la seva autonomia de 18,1kWh de capacitat li permet oferir una autonomia en mode 100% elèctric de fins a 75 quilòmetres. Tot plegat s'afegeix a un sistema de tracció total E-Four, a un canvi automàtic de tipus e-CVT que destaca per la seva suavitat i a la possibilitat de recarregar un 80% de la bateria en tan sols tres hores mitjançant un endoll de 3,7 kW.

MOLT BEN EQUIPAT

Ha quedat clar que el Suzuki Across és un cotxe eficient que resulta ideal per realitzar les nostres activitats diàries en mode elèctric, però que alhora disposa d'un potent motor de gasolina que ens evita preocupacions a l'hora de realitzar un viatge llarg. Però és que a més aquest nou model arriba amb un equipament completíssim i una qualitat de materials magnífica.

L'interior és gairebé idèntic al del Toyota RAV4, així que gaudirem d'una instrumentació amb pantalla digital de 7 polzades i d'una pantalla central de 9 polzades que ofereix una connectivitat total amb el telèfon mitjançant els protocols Android Auto i Apple CarPlay. Però és que, a més, l'equipament de sèrie de l'Across correspon a la versió més completa del RAV4 i inclou elements com fars led, seients calefactables, tapisseria de cuir, llantes de 19 polzades, frenada d'emergència, sensor d'angle mort, control de velocitat actiu, reconeixement de senyals o sensors d'aparcament, entre d'altres.

ESPAI DE SOBRES

El Suzuki Across té una longitud de 4,63 metres, així que no és precisament un cotxe petit. Això es tradueix en una habitabilitat interior fantàstica, ja no només a les places davanteres sinó també a la segona filera de seients. Aquí l'espai per a les cames i per al cap és molt bo, i fins i tot la plaça central és aprofitable. Quant al maleter, la capacitat és de 490 litres, una xifra excel·lent tractant-se d'un vehicle híbrid endollable que ha d'encabir tres motors, una bateria i un dipòsit de gasolina. A més, les formes són aprofitables i l'espai total es pot ampliar fins als 1.168 litres si abatem els seients posteriors.

Això sí, tot plegat té un preu. Concretament 53.700 euros, que és la tarifa inicial que la marca preveu per aquest nou model. Pot resultar elevada, però a canvi ens emportem un cotxe atractiu, espaiós i que uneix la tranquil·litat de disposar d'un motor de combustió amb els avantatges de muntar un motor elèctric.