Mobilitat versàtil i MOLT EFICIENT

Dins del seu programa d'electrificació Citroën ha pensat també en les famílies i en les seves necessitats a l'hora de disposar d'un vehicle. L'arribada de l'ë-SpaceTourer suposa una molt bona solució per a totes elles. El més interessant és que es tracta d'un model cent per cent elèctric que es pot moure sense restriccions i que és respectuós amb el medi ambient.

La nova ë-SpaceTourer s'ofereix amb tres longituds de carrosseria, que la marca francesa denomina talles. La més curta és la XS, amb una longitud de 4,60 metres. La intermèdia és la M amb 4,95 metres, i la més llarga és l'XL amb 5,30 metres. Totes tenen la mateixa altura d'1,90 metres per poder accedir a un aparcament públic subterrani sense problemes. En qualsevol de les tres talles el client pot triar si vol disposar de cinc, sis, set, vuit o nou places, amb possibilitats de disposar d'una segona i tercera fila encarades o de tres seients a la primera fila. Aquest és, segons la marca, un dels grans arguments de compra. D'altra banda, els de la segona fila es desplacen longitudinalment, amb la qual cosa pot variar-se l'espai per als ocupants de l'última fila. Un detall pràctic d'aquesta nova ë-SpaceTourer és que s'han habilitat fins a 100 litres de capacitat entre múltiples espais per guardar objectes.

La marca francesa ofereix l'opció de triar entre dos models de bateries (totes dues d'ions de liti), una de 50 kWh que permet gaudir d'una autonomia de 230 quilòmetres segons mesuraments WLTP, i una altra amb 75 kWh que només està disponible amb les carrosseries talla M i XL i que ofereix una autonomia de fins a 330 quilòmetres. El motor elèctric té una potència de 136 CV que permet assolir una velocitat màxima de 130 km/h. Per a la recàrrega de la bateria s'inclou de sèrie un carregador monofàsic de 7,4 kW, encara que opcionalment es pot disposar d'un trifàsic d'11 kW. Amb el primer, i carregant en un Wallbox, es necessiten set hores i mitja per a la bateria de 50 kWh i onze hores i mitja per a la bateria gran. Si la càrrega és trifàsica amb la primera trigarem cinc hores, o set hores i mitja amb la gran. En un punt de càrrega ràpid de 100 kW s'aconsegueix el 80 per cent de la càrrega en 30 o 45 minuts, depenent de la bateria.

El conductor disposa de tres modes de conducció: Eco, Normal i Power. A més, es disposa d'un botó per activar la regeneració amb la frenada i la desacceleració. La ë-SpaceTourer s'ofereix amb tres nivells d'acabat, anomenats Feel, Shine i Business. Pel que fa al disseny, es distingeix de les versions tèrmiques pels logotips, l'endoll de recàrrega, la palanca del canvi i el quadre d'instruments.

En matèria de seguretat pot incloure fins a quinze sistemes d'ajuda, i de sèrie a partir de l'acabat Shine es disposa de sostre panoràmic i de finestra posterior practicable. Un cop aplicats tots els descomptes possibles, el preu va des dels 42.575 euros fins als 45.508 euros.