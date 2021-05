EFICIÈNCIA en tots els fronts

Seat amplia la seva gamma de cotxes ecològics amb dos nous models, el León bifuel TGI propulsat per Gas Natural Comprimit (GNC) que accedeix a l'etiqueta «ECO» de la Direcció General de Trànsit, i el Tarraco e-Hybrid amb el motor electrificat híbrid endollable que, gràcies als seus gairebé 50 km d'autonomia 100% elèctrica, llueix en el seu parabrisa l'etiqueta «Zero» de la DGT.

Amb el llançament del nou León TGI tant en carrosseria de cinc portes com en la familiar Sportstourer, Seat es manté fidel a aquesta eficient tecnologia de propulsió. Per a això recorre a un propulsor de 4 cilindres, 1.5 litres i 130 CV que s'alimenta de tres dipòsits per al gas natural comprimit que sumen un total de 17,3 quilos, i un altre auxiliar de gasolina de 9 litres.

Els primers li aporten una autonomia d'uns 440 quilòmetres, mentre que el de gasolina hi suma uns 150 extra, de manera que el Seat León TGI pot recórrer uns 600 quilòmetres sense passar per la benzinera. I és que, a més d'un consum de combustible de 3,7 kg/100 km, el preu del gas natural comprimit és aproximadament un 50% més barat que la gasolina i un 30% que el dièsel, de manera que es poden recórrer 100 km per una despesa aproximada de 3 euros.

El Leon TGI amb canvi manual i acabat Style té un preu de tarifa de 26.250 euros, però amb campanyes comercials aquest descendeix fins als 20.050 euros.

Tarraco e-Hybrid

La segona novetat de la gamma «ECO» de Seat és el Tarraco e-Hybrid, que equipa el mateix motor híbrid endollable que ja munten altres models del grup Seat com el Cupra Leon e-hybrid o el mateix León e-Hybrid. Aquest Tarraco PHEV combina un motor gasolina turbo d'1.5 litres amb un altre elèctric per lliurar 245 CV i 400 Nm.

Més enllà de les prestacions, amb una punta de 205 km/hi una acceleració de 0 a 100 km/h en 7,5 segons, aquesta versió híbrida endollable del Tarraco destaca per la seva eficiència, amb una mitjana de consum d'1,9 l/100 km gràcies a la possibilitat de recórrer fins a 49 km amb propulsió 100% elèctrica. Això sí, un cop s'han esgotat les bateries els consums poden sobrepassar fàcilment els 7 litres.

Per tornar a gaudir de la propulsió elèctrica es pot recarregar la bateria de 13 kWh en una mica més de 3 hores i mitja gràcies a la seva potència de regeneració de fins a 3,7 kW, si bé en un endoll de 2,3 kW el procés s'allarga per sobre de les 5 hores i mitja. El Tarraco és l'únic e-Hybrid de Seat que gaudeix d'un mode S-Boost que esprem al màxim les prestacions de tots dos motors quan és necessari.

La diferència més acusada entre aquest Tarraco e-Hybrid i la resta de la gamma és que aquesta variant híbrida endollable només està disponible amb cinc seients per l'espai que ocupen les bateries. També redueixen l'espai del maleter, que passa de 760 litres a 610 litres.

Pel que fa al preu del Tarraco e-Hybrid, la tarifa inicial és de 46.370 euros, podent restar fins a 5.000 euros amb el Pla MOVES III. Està disponible amb els acabats Xcellence i FR, sempre associats al canvi automàtic de sis relacions.